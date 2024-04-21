NBA季後賽／Jokic一柱擎天轟32分！金塊114：103勝湖人　1：0領先

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雙方這一場比賽先發都沒有變動，金塊依舊是：Jamal Murray、Kentavious Caldwell-Pope、Michael Porter Jr.、Aaron Gordon、Nikola Jokic；而湖人則使用他們賽季後段最穩定的陣容：D'Angelo Russell、Austin Reaves、Rui Hachimura、LeBron James、Anthony Davis。
此役首節開打後，湖人氣勢很旺，金塊休息太久手感有點冷，而且Aaron Gordon首節就陷入到一些犯規麻煩，下去休息。LeBron James外線手感絕佳，在面對Peyton Watson防守下連得5分，首節他就攻下了12分，幫助湖人以33：25領先。
次節金塊一度縮小比分，但之後James回到場上，湖人將分數拉開到全場最大的12分。不過金塊很快也開始反擊，Michael Porter Jr.和Reggie Jackson兩記三分球帶起球隊士氣，一波10：0攻勢，將比數迅速追近。之後金塊一度追平，不過湖人靠著LeBron James中場前命中的大號三分球，兩節打完以60：57領先。湖人兩大球星James和Davis分別攻下19分和18分。
易籃再戰後，雙方都打得很謹慎，金塊靠著Michael Porter Jr.的三分球和Aaron Gordon的空接灌籃，之後Jokic展現2屆年度MVP的本事，無論對到Davis還是八村壘，都靠著靈活的腳步和拋投得分，Kentavious Caldwell-Pope也進入到投籃節奏，單節4記三分球，金塊一波22：4的小高潮反超14分，三節打完以89：78逆轉戰局。
末節，James下場稍作休息，金塊立刻在Jamal Murray領軍下打出7：3攻勢，繼續拉開分差。James立刻回到場上，湖人回敬7：0攻勢，追到個位數分差。危急時刻，MPJ命中三分球，Jokic快攻上籃，稍微止住湖人反撲氣焰。
關鍵時刻，Aaron Gordon籃下強攻，抓到籃板後補進，讓金塊最後2分37秒，取得12分領先。之後一個回合中，James和AD連續強攻不進，Jokic快攻灌籃，金塊在最後1分鐘取得11分領先，也鎖定勝利。
Davis這一場23投12中，攻下32分14籃板5助攻4阻攻，絕對是明星內線的水準；James則16投10中，攻下27分8助攻4籃板，兩人依舊表現出色，但沒有得到足夠支援。Jokic則是23投15中，拿到32分12籃板7助攻；Jamal Murray斬獲22分10助攻6籃板；Porter得到19分8籃板；Aaron Gordon得到12分11籃板7助攻。
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