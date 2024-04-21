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全台搶破張學友門票！Dcard現「孝子孝女」崩潰潮：很想帶家人看

▲張學友小巨蛋開唱全台歌迷搶破頭，Dcard出現「孝子孝女」崩潰潮：「很想帶家人看。」（圖／超級圓頂提供）
▲張學友小巨蛋開唱全台歌迷搶破頭，Dcard出現「孝子孝女」崩潰潮：「很想帶家人看。」（圖／超級圓頂提供）

記者黃雅琪／綜合報導

香港歌神張學友「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，即將在台北小巨蛋盛大演出，繼先前6場6萬多張門票售完之後，今（21）日開賣加開3場、3萬多張門票也迅速售罄，Dcard上替父母搶票的「孝子、孝女們」一遍哀嚎：「很想帶家人去看。」

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▲「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」加開3場全賣完。（圖／超級圓頂 FB）
▲「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」加開3場全賣完。（圖／超級圓頂 FB）
「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」總計9場演出門票全數售罄，主辦單位超級圓頂今日表示：「希望加場，但今年真的都沒有適合場地了！開賣全數售罄、不會清票。」張學友本人得知加開3場又迅速賣完一事，開心回應大家的支持：「非常謝謝大家的熱情支持，很快就要與台灣歌迷見面了，非常期待。」

▲張學友即將在台灣開唱，歌迷必知「歌神的5件事」。（圖／超級圓頂提供）
▲張學友即將在台灣開唱，但仍有不少歌迷始終買不到票留下遺憾。（圖／超級圓頂提供）
▲買不到張學友演唱會門票，Dcard上出現大批求票文，盼能一圓父母親追星夢。（圖／Dcard）
▲買不到張學友演唱會門票，Dcard上出現大批求票文，盼能一圓父母親追星夢。（圖／Dcard）
張學友的超人氣傳唱多年，當年許多年輕粉絲也都成為「爸媽粉絲」，這回歌神來台開唱，不少子女們受到爸媽委託搶票；今日門票在短短3分30秒全數賣光後，Dcard也出現一遍哀嚎「爸媽想去，拜託3張票」、「拜託（求票）想送給爸媽的禮物」、「想給爸媽的驚喜，但搶了2次都沒有。」有人感傷的說：「很想帶家人去看，為了搶票做足準備，結果還是沒搶到。」

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