全台搶破張學友門票！Dcard現「孝子孝女」崩潰潮：很想帶家人看
香港歌神張學友「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」，即將在台北小巨蛋盛大演出，繼先前6場6萬多張門票售完之後，今（21）日開賣加開3場、3萬多張門票也迅速售罄，Dcard上替父母搶票的「孝子、孝女們」一遍哀嚎：「很想帶家人去看。」
記者黃雅琪／綜合報導
「張學友60＋巡迴演唱會 台北站」總計9場演出門票全數售罄，主辦單位超級圓頂今日表示：「希望加場，但今年真的都沒有適合場地了！開賣全數售罄、不會清票。」張學友本人得知加開3場又迅速賣完一事，開心回應大家的支持：「非常謝謝大家的熱情支持，很快就要與台灣歌迷見面了，非常期待。」
張學友的超人氣傳唱多年，當年許多年輕粉絲也都成為「爸媽粉絲」，這回歌神來台開唱，不少子女們受到爸媽委託搶票；今日門票在短短3分30秒全數賣光後，Dcard也出現一遍哀嚎「爸媽想去，拜託3張票」、「拜託（求票）想送給爸媽的禮物」、「想給爸媽的驚喜，但搶了2次都沒有。」有人感傷的說：「很想帶家人去看，為了搶票做足準備，結果還是沒搶到。」
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