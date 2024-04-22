今12:00搶訂位！台北最難訂麻辣鍋「詹記西門店」5/6開幕吃鴨血了
火鍋控暴動了！台北最難訂麻辣鍋「詹記」進駐西門町，將於成都路過去「星聚點」位置開設「詹記西門店」，已確定即將於5月6日中午12:00隆重開幕，而且今（22）日中午12:00開放線上訂位，將可預訂「詹記麻辣火鍋西門大世界」5月6日至5月31日的用餐座位。也同時提供內用、外帶及外送服務，想吃超軟嫩果凍鴨血又更方便了。
記者蕭涵云/綜合報導
台北知名預約困難店「詹記麻辣鍋」，以獨特清香中藥湯頭打造極有特色的台式麻辣鍋，搭配軟嫩多汁的果凍鴨血與豆腐靈魂湯底，過去大牌港星來台必造訪，被香港媒體封為「全台北最好吃鴨血」的麻辣鍋。去年底在官方粉專以藏頭詩公布即將進軍西門町商圈，讓粉絲嗨翻！如今確定「詹記西門店」將在5月6日中午12:00隆重開幕。
同時，今4月22日中午12:00搶先開放線上訂位，小編還貼心提醒，大家先把網址儲存起來，透中島（正中午）才會正式開放，手速可是要夠快才能搶先一步朝聖「詹記麻辣火鍋西門大世界」啊！還透露詹記西門店餐廳入口位於1樓、內用區域在地下一樓B1，而且B2還設有停車場異世界入口，感覺用餐更方便了。
「詹記麻辣鍋」不只是許多人心目中最好吃的麻辣火鍋，本事空間製作所及龍圍室內設計為詹記敦南店打造放滿鹽燈與發財樹、像極藝術玻璃燈的流名天花板，還養著超人氣「詹紅龍」的魚缸，搭配無厘頭文案的跑馬燈還播放著懷舊老歌，台潮復古風格獨樹一幟，圈粉無數！成為眾人一眼難忘的台派火鍋經典模樣。
如今西門町商圈可說是餐廳百家爭鳴，今年才剛開幕台中起家紅遍全台的刁民酸菜魚、王品集團也插旗首家韓式燒肉「金咕韓式原塊烤肉」、馬辣則開出「肉之間・大盤肉幸福鍋物」全新品牌；5月6日再度迎接「詹記麻辣火鍋西門大世界」，人潮勢必更加踴躍。
詹記麻辣火鍋西門大世界 餐廳資訊
地址：台北市萬華區成都路81號B1
線上訂位網址