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大谷翔平開轟壓力釋放！賽後向投手致歉　打席前換紀念球影響節奏

▲大谷翔平開轟壓力釋放！賽後向投手致歉，打席前都要換紀念球，影響節奏雙方節奏，感到抱歉。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平開轟壓力釋放！賽後向投手致歉，打席前都要換紀念球，影響節奏雙方節奏，感到抱歉。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

大谷翔平開轟壓力釋放！洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在今（22）日比賽中敲出生涯第176轟，超越「酷斯拉」松井秀喜，成為大聯盟史上最多轟的日本球員。賽後大谷翔平特地向投手表達歉意，因為先前為了記錄做準備，打席前都要更換特殊用球，因而影響比賽節奏，自己感到有些抱歉。

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由於大谷翔平超越紀錄在即，因此在近期的打席前，都需要更換成有特殊標記的球，以利後續回收確認。根據日本媒體《Full-Count》的報導指出，大谷翔平在賽後針對此點，特別向紐約大都會的投手鞠躬致歉。

報導中大谷翔平說道：「我有點抱歉，讓比賽拖延了，不論是投手、捕手或是裁判也好，甚至連我自己也想快點正常的打擊。」如今他的176轟出爐，終於能回歸正常的打擊節奏。

大谷翔平在12日面對聖地牙哥教士隊，轟出本季第4號全壘打，也是生涯第175轟，追平松井秀喜並列日本球員史上最多轟。而在今日比賽的第二個打席，面對大都會的Adrian Houser，轟出右外野2分砲，是生涯的第176轟，正式超越松井秀喜，成為大聯盟史上最多轟的日本球員。

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