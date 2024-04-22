大谷翔平開轟壓力釋放！賽後向投手致歉 打席前換紀念球影響節奏
大谷翔平開轟壓力釋放！洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在今（22）日比賽中敲出生涯第176轟，超越「酷斯拉」松井秀喜，成為大聯盟史上最多轟的日本球員。賽後大谷翔平特地向投手表達歉意，因為先前為了記錄做準備，打席前都要更換特殊用球，因而影響比賽節奏，自己感到有些抱歉。
記者林之越/綜合報導
由於大谷翔平超越紀錄在即，因此在近期的打席前，都需要更換成有特殊標記的球，以利後續回收確認。根據日本媒體《Full-Count》的報導指出，大谷翔平在賽後針對此點，特別向紐約大都會的投手鞠躬致歉。
報導中大谷翔平說道：「我有點抱歉，讓比賽拖延了，不論是投手、捕手或是裁判也好，甚至連我自己也想快點正常的打擊。」如今他的176轟出爐，終於能回歸正常的打擊節奏。
大谷翔平在12日面對聖地牙哥教士隊，轟出本季第4號全壘打，也是生涯第175轟，追平松井秀喜並列日本球員史上最多轟。而在今日比賽的第二個打席，面對大都會的Adrian Houser，轟出右外野2分砲，是生涯的第176轟，正式超越松井秀喜，成為大聯盟史上最多轟的日本球員。
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