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新北狼師何以藏校20年？專家：社會對兒少不信任、籲加強性平教育

▲新北市三重一名呂姓音樂老師，今（22）日被爆出假借教鋼琴，猥褻未成年國小學生。（圖／取自Pixabay）
▲新北市三重一名呂姓音樂老師，今（22）日被爆出假借教鋼琴，猥褻未成年國小學生。（圖／取自Pixabay）

記者李琦瑋／台北報導

立委范雲與新北市議員顏蔚慈今（22）日陪同被害人召開記者會，提及新北市三重一名呂姓音樂老師，多年前假借教鋼琴，藉機猥褻未成年國小學生，造成受害學生身心受創，但該師至今仍在三重某國小任教，藏身校園20多年。人本教育基金會執行長馮喬蘭接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，狼師之所以能藏身校園多年，主因是社會與大人，對兒少不夠信任，讓他們當下不敢發聲，呼籲性平教育充分討論身體自主權，大人也要有意識地尊重每一個小孩的權利。

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顏蔚慈今天在記者會上說明，該師約莫20年前任職於三重重陽國小，受害者於國小4、5年級時跟隨呂姓男子學習鋼琴，卻多次在家教時被上下其手伸進內衣裡摸胸，心裡留下極大創傷，陰影至今難以抹滅。近日意外知悉呂男依然在校園教書，因不願再有任何未成年孩子受害，決心揭露並要求對狼師惡行嚴懲不貸。

顏蔚慈說，呂男現就職於三重某國小，根據學校師生及家長反應，呂男平常習慣性接近國小女生，上課都叫穿裙子的同學坐第一排上下打量；並痛批，受害者事發時不滿16歲，呂男行為不僅是性騷擾更涉嫌猥褻最弱勢最無助的孩子，如此惡質狼師藏身國小校園20餘年，簡直離譜至極。

范雲表示，本案對狼師除了能啟動校園性別事件調查外，涉嫌妨害性自主的《刑法》部分，則會因為已過舊法20年追訴期，而使狼師逃過刑事判刑，盼本屆立法院能修正通過《刑法》第80條，「妨害兒少性自主罪刑事追訴期應自成年起算」。

新北市府回應，校方第一時間獲悉後立即進行通報，並於隔日召開性平會，決議暫停該師職務並離開校園，以確保師生安全。

狼師窩藏校園多年的案件時有所聞，究竟為何藏身多年才被爆出？馮喬蘭提到，許多受害者當時年紀小，不敢講也不知道和誰說，往往都是成年後、遇到#MeToo浪潮，才敢發聲，但也因此過了《刑法》追訴期，讓受害者無法透過法令給予加害者懲治。

馮喬蘭表示，越小的小孩，越不知道該如何求助，也會怕大人不相信他，這是社會整體環境對小孩信任度低所致，即使到了高中、大學，也得面臨貞操觀壓迫，擔憂被誤會為合意性交、勾引教師等壓力而說不出口，因此，性平教育除了教授生理知識外，對於身體自主權也應有充分討論及對話。

馮喬蘭說，性平教育不能只講隱私部位不給碰，設有紅燈區綠燈區，而是我們對於自己的全身上下，都有身體自主權，可以決定喜歡、不喜歡被碰，只要有不舒服的感受，即使是手臂也不能讓他人觸碰，且不能因為對方的社會地位、說著為你好等理由，就讓渡這樣的權利；除了性平教育要加強外，大人也要時時檢視自身威權對孩子的影響，需有意識地尊重每一個小孩的身體自主權。

另外，馮喬蘭提到，該個案雖過《刑法》追訴期，但學校還是可以循《性別平等教育法》進行調查、召開性平會處理，最重將解職、永不錄用，無須再經過教評會程序；新修正上路的《性平法》也有規定學校遇到相關個案，要擴大調查，也許可以找到這20年間，還沒過《刑法》追訴期的受害人。

馮喬蘭呼籲，政府除了正視《刑法》追訴期過短的狀況外，也應加強受害人的輔導機制與賠償，雖然依照《性侵害防治法》，社會局會給予6次諮商輔導，但性平案件需要的協助不只6次，很多個案自費諮商好幾年才走出來，若加害者的身分是學校教師，國家更應該承擔並處理。

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