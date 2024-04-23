大聯盟週報Week3／大谷超越松井、挑戰秋信守　今永登板小熊全勝

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美國時間4月21日，大谷翔平在洛杉磯主場對紐約大都會之戰，於3局下轟出2分全壘打，這是他本季第5轟，也是大聯盟生涯第176轟，刷新原先由松井秀喜所保持的日本出生選手在大聯盟的最多轟紀錄。
又破了一項紀錄，那麼大谷的下一個目標是什麼？
大多人都認為大谷現階段最想打季後賽，終極目標是拿下世界大賽冠軍，這是合理的推測，大谷自己多半也是這麼想的，在道奇隊要達成這個目標，自然是比過去在同城的天使隊，難度要低。
但大谷卻是這麼笑笑著媒體說的，「在此之前，我想先超越總教練的紀錄。」
道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）竟然有紀錄是可以讓大谷追逐的？聽起來有點不可思議，畢竟羅伯茲在選手生涯是出了名的「腿哥」，生涯有243次盜壘成功，卻只敲過23支全壘打。說起來，大谷要破的這個紀錄有點冷門，如果不是他特別提起，媒體還不見得能注意到。
道奇這一戰以10比0獲勝，終止3連戰，大谷除了刷新松井秀喜的紀錄，同時也以5轟超越野茂英雄，獨居日本人在道奇所敲全壘打支數的首位，但其實還沒有打破「日本出生」選手為道奇所敲出最多轟的紀錄，這項紀錄的保持人正是羅伯茲，他在沖繩出生，父親是非裔美國人，母親是日本人，生涯為道奇敲出7支全壘打。
大谷獨居日籍選手的大聯盟最多轟，本季拚上200轟應該不難，但或許可以試著在今年內完成另一個目標─亞洲選手最多轟。
歷史上在大聯盟敲出最多全壘打的亞洲選手是已經在2021年返回韓國，加盟SSG登陸者的秋信守。秋信守在2005~20年間效力克里夫蘭印地安人（現「守護者」）、德州遊騎兵，總共敲出218支全壘打。大谷要超越這個目標還得再敲43轟，而道奇本季還有138場比賽，要在2024年達標不是那麼容易，但以他的能力還是可以拚一下。
鄧愷威的未來只能靠自己
鄧愷威在4月19日舊金山巨人主場對亞歷桑納響尾蛇之戰，再度接在2屆賽揚獎左投史奈爾（Blake Snell）之後投球，但這一次表現並不理想，帳面上投1局，被敲4支安打，投出3次四壞球，失掉5分。這一戰過後，鄧愷威就被下放到3A的沙加緬度河貓隊，將位置留給傷癒復出的後援投手傑利（Sean Hjelle）。
經歷了這次大約3周的大聯盟之旅，鄧愷威的未來又如何？
鄧愷威是在3月29日因為另一位後援投手傑克森（Luke Jackson）受傷，臨時被拉上大聯盟，任務是長中繼，最大的功用就是在球隊有必要的時候能夠吃局數，這在他前3次出賽時都能達成要求，儘管都失超過2分，卻至少都能吃下3局。但第4次出賽卻相當糟糕，他在7局上1出局時登板，就投出四壞球，8局上就是完全沒辦法解決打者，被敲3支安打，又投出2次保送，拿到的唯一出局數還是靠一壘手的美技，留下滿壘局面被換下場，但接手的投手挨滿貫彈，讓他一口氣吞了5分責失。
鄧愷威回到3A，巨人總教練梅文（Bob Melvin）直言將讓他持續在3A先發登板，並強調此次的大聯盟經驗對鄧愷威會有好的幫助。
嚴格說起來，鄧愷威雖然受到巨人球團重視，但他並非農場中頂級的新秀先發投手，在操作上還不到那種「特別安排上來先發」的待遇，要上大聯盟是視球隊需要，而且隨時會「拉上來」與「下放」。以這次經驗來說，即使他在19日還是投得不錯，在原主力牛棚投手傷養好之下，還是可能被下放，更別說投球內容如此糟糕了。
巨人近期從多倫多藍鳥交易來美韓混血投手懷特（Mitch White），就是一位可以投長局數的後援投手，短期內鄧愷威要再靠著「吃局數」功能上大聯盟的機會很低。目前能做的就是持續在3A的先發輪值中有好表現，去年他在3A先發16場，拿下6勝，防禦率4.22，WHIP每局被上壘率1.44，被打擊率0.231，這對潛力新秀來說只能算是「尚可」，要爭取上大聯盟先發的機會，必須在3A投出更出色的內容。
今永昇太努力融入新環境得到回報
從日本職棒轉戰大聯盟的第4次登板，左投今永昇太終於丟掉第一分責失，但他還是在現役第二老的大聯盟球場─芝加哥瑞格里球場有出色的演出，並拿下第3勝。
今永在大聯盟首度失分是在芝加哥小熊於4月13日作客西雅圖水手時，先發5.1局失1分，但並非責失分。20日在主場面對邁阿密馬林魚，在4局上因為一次失誤，又被敲2支安打，失掉2分，其中一分是他赴美後的第一分責失，6局上遭貝爾（Josh Bell）陽春彈狙擊，總共投6局，失3分中有2責失。
4場出賽中，除了4月7日的第二次登板對上道奇時，因為大雨中斷比賽太長，導致他投4局無失分就退場，其他3次先發登板都拿下勝投，3勝與防禦率0.85在當下高居國聯第一，但隔天道奇隊葛雷斯諾（Tyler Glasnow）拿下獨居第一的第4勝，而今永的21.1局投球也小於小熊的22場出賽，退出防禦率榜。
今永昇太過去在日職橫濱DeNA時期雖然也是大聯盟球探盯緊的對象，但他的評價與歐力士的山本由伸還是有些差距，最終山本與道奇簽下12年3.25億美元合約，寫下投手合約金額新高，今永與小熊簽下4年5300萬美元合約，大約只是先發輪值中段的等級。
但就在山本開季以來表現起伏不定，先發5場只拿下1勝、防禦率4.50之下，今永就展現驚人的宰制力，他在21.1局投球中竟只有2次投出四壞球，並三振21人次，被打擊率僅0.175，他出賽的4場比賽球隊全都獲勝，小熊因而在國聯中區暫居第二，今永也成了芝加哥球迷的新寵。
今永為什麼會投得那麼好？一般認為可能與他努力融入異鄉的新環境有關，至少一些日媒的看法大至上就是如此。其中最受注目的一件事是他在4月7日於主場出賽時，看台上有6位男性球迷裸著上身，依序在胸前寫上大大的「S」、「H」、「O」、「T」、「A」、「！」 ，組成「昇太」的拼音「SHOTA」。而今永注意到這件事之後，就決定送他們一人一件有著胸前同樣英文字母的T恤，並強調「希望他們不要著涼」，畢竟當天氣溫只有攝氏9度
在經過一次客場出賽，今永20日回到主場登板，果然說到做到，不但將T恤送給這幾位球迷，還獻上簽名，比賽中他們穿上T恤，但最後還是嗨到脫了。
至今4次登板中有3次在主場，今永將自己觀察到的場邊文化差異告訴媒體，「有時候我應該要將情緒表露出來的。當完成第3個出局時，瑞格里球場的球迷總是會變得特別興奮，這在日本是很少見的，整體來說，這似乎營造了一種『下次我們要得分』的氛圍，所以我最好也是表現出一些情緒。」
長期在大聯盟工作的日媒也發現，今永對於將自己受訪與練投畫面被拍攝，甚至曝光在IG和X等社群媒體上，接受度非常高，這種待遇當然也適用在當地媒體上，這不只幫助他得到媒體好評，曝光度也增加，而他平常也盡可能不靠翻譯行動，希望盡早適應環境。
日本電視台記者問今永：「你覺得自己更像美國人了嗎？」今永笑說：「我不知道你怎麼想的，可能得自我分析一下了。」
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