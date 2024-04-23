台南古蹟外牆掛「大鐵剪」！萬人驚呆 專家正名曝深意：防範地震
台灣近期地震頻繁，建築物防震備受關注！臺灣國定古蹟編纂研究小組日前公開一系列古牆外牆上掛「大鐵剪」照片，專家正名其為「壁鎖」，用途是防範地震造成牆壁與梁柱分離，除鐵剪造型外，還有「如意」，除外牆上可見的模樣外，內部還有「機關」。超過萬名網友驚呼長知識了，原以為只是裝飾造型，沒想到竟蘊含400年前古人的智慧。
記者徐銘穗/綜合報導
臺灣國定古蹟編纂研究小組日前在臉書粉專，分享台南麻豆郭家古厝、台南鹽水八角樓、台南安平熱蘭遮城外牆剪刀「壁鎖」照片，指出其用途是防範地震造成牆壁與樑柱分離，除了剪刀造型外還有「如意」造型，包含台南孔廟全台首學大成殿山牆、台南祀典武廟、台南西華堂等。
據悉，台灣「壁鎖」竟源自荷據時期安平熱蘭遮城，外型從「鐵釘」逐漸演化成「鐵剪刀」，已有約400年歷史，如今台南還有些老房子可看到這項特殊的建築工法。
專研「壁鎖」長達20多年的專家李志祥，在著作《臺南壁鎖300年的華麗轉身》中指出，這些附於台南老建築外壁上的鐵製「大剪刀」或「如意」名為壁鎖，也被稱作「鐵鉸刀」，是一種強化建築的構件。
壁鎖歷史可溯源至1634年尼德蘭王國在臺南建成磚木結構之熱蘭遮城開始，後來又可能受到中國工匠及鐵釟鋦等鐵構件的影響，逐漸成為臺灣現存壁鎖的主要型態。從歷史文化角度而言，該物足以成為臺南建城四百年中，見證建築文化演變的重要文物之一。
李志祥曾受訪表示，「壁鎖」建築工作在台灣傳承300年，直到RC混凝土建築工法出現才逐漸消失，台南迄今乃有近80間宮廟及民宅裝有「壁鎖」，1間最少有2個「壁鎖」，最多達22個；但台南之外的縣市較罕見，目前所知僅雲林、嘉義及屏東，各縣市僅有2間至3間裝有「壁鎖」的建築。