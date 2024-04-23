Jamal Murray關鍵罰球是「體毛哨」？湖人主帥不挑戰　賽後被痛批

4/23NBA季後賽焦點球星／金塊Murray絕殺湖人　 Mitchell擊倒魔術

▲Jamal Murray絕殺湖人，彷彿過去暴龍隊「可愛」Kawhi Leonard絕殺76人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jamal Murray絕殺湖人，彷彿過去暴龍隊「可愛」Kawhi Leonard絕殺76人。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽今（23）日由3場首輪季後賽的G2賽事，克里夫蘭騎士以96:86擊敗奧蘭多魔術，紐約尼克104:101擊敗費城76人，加上洛杉磯湖人99：101慘敗丹佛金塊，其中金塊隊Jamal Murray絕殺湖人，彷彿過去暴龍隊「可愛」Kawhi Leonard絕殺76人的翻版，加上「蜘蛛人」Donovan Mitchell也表現優異，單場砍下23分，騎士也拿到2連勝，功不可沒。尼克好手DiVincenzo砍進關鍵3分，也是致勝功臣。《NOWnews今日新聞》精選單場MVP，讓球迷可以輕鬆了解比賽過程。

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📌奧蘭多魔術VS 克里夫蘭騎士　MVP:Donovan Mitchell

Donovan Mitchell此戰再度展現出氣勢，身為季後賽主將，騎士隊在他今年例行賽表現帶領下，對於比賽的解讀性更佳，但接下騎士隊要去客場奧蘭多，Donovan Mitchell説：「我們不能就此滿足，我們要知道接下來會是艱辛的比賽。」

▲騎士一哥Donovan Mitchell今(23)日比賽半場就砍下19分7籃板，幫助騎士以96:86再度擊敗魔術隊，系列賽取得2:0領先。（圖／NOWnews社群中心製）
▲騎士一哥Donovan Mitchell今(23)日比賽半場就砍下19分7籃板，幫助騎士以96:86再度擊敗魔術隊，系列賽取得2:0領先。（圖／NOWnews社群中心製）
📌紐約尼克VS費城76人 MVP:Donte DiVincenzo

尼克在最後13秒由Donte DiVincenzo砍進逆轉三分球，紐約尼克以104：101險勝費城76人，在季後賽首輪以2比0領先。

尼克最後50秒還落後5分，不過最後27.4秒，Jalen Brunson投進幸運的3分球，接著尼克全場包夾，逼使 Tyrese Maxey發生失誤，Josh Hart將球抄走。

最後15.8秒，Donte DiVincenzo致命三分球，也拿到MVP。

Donte DiVincenzo原本出生在德州，27歲，待過公鹿、國王、勇士等隊，優異的外線能力，讓他在2021年跟公鹿拿下總冠軍。

▲Donte DiVincenzo投進關鍵三分球，再度為球隊打下勝利。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Donte DiVincenzo投進關鍵三分球，再度為球隊打下勝利。（圖／NOWnews社群中心製）
📌洛杉磯湖人 VS 丹佛金塊 MVP：Jamal Murray

湖人隊在今天季後賽以前，吞下對戰金塊10連敗，在湖人跨季對戰金塊10連敗期間，這種被逆轉的情況並不少見，總共有5次在領先金塊兩位數分差的優勢下，最終落敗收場。

金塊在第4節靠著Michael Porter Jr.的三分球，追平比分，Jamal Murray在第四節99:99平手階段，投進致勝三分球，宛如2019年暴龍東區決賽第七場以92:90險勝費城76人「可愛」Kawhi Leonard的「那一投」，Jamal Murray以後撤步，不但擺防守者，還跌坐在地，但瞬間，金塊隊與球迷都瘋狂，因為他投進了致勝球。

▲Jamal Murray在第四節99:99平手階段，投進致勝三分球，宛如2019年暴龍東區決賽第七場以92:90險勝費城76人「可愛」Kawhi Leonard的「那一投」。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Jamal Murray在第四節99:99平手階段，投進致勝三分球，宛如2019年暴龍東區決賽第七場以92:90險勝費城76人「可愛」Kawhi Leonard的「那一投」。（圖／NOWnews社群中心製）
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