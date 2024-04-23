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許美靜演唱會挨轟划水　許常德逆風力挺「商演公司不專業」

▲許美靜演唱會挨轟划水，名作詞人許常德發文力挺許美靜「商演公司不專業」。（圖／翻攝自深圳太古宙文化微博）
▲許美靜演唱會挨轟划水，名作詞人許常德發文力挺許美靜「商演公司不專業」。（圖／翻攝自深圳太古宙文化微博）

記者張一笙／綜合報導

49歲新加坡女歌手許美靜日前在中國南京舉辦「音樂見面會」，吸引不少粉絲購票入場，然而原定2個半小時的演出，實際演唱時間只有30分鐘，加上門票太貴，就連成名曲也是請伴唱老師代唱，讓不少粉絲非常不滿，紛紛要求退票，更被粉絲稱為「史上最爛演唱會」。對此，名作詞人許常德在臉書上力挺許美靜，並表示：「我相信許美靜，這家商演公司要專業的面對自己的不專業。」

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▲〈城裡的月光〉是許美靜的經典代表作。（圖／翻攝自微博）
日前許美靜在南京舉辦「音樂見面會」遭炎上，許常德在臉書上發文力挺許美靜，開頭便表示：「我相信許美靜，我從來沒看過她為了名利積極過什麼。」並提及過去與許美靜的合作經驗：「在我為她企畫過的6張專輯的記憶裡，不管給她什麼任務，她都會在第一時間告訴我她只能做什麼。」

▲許美靜開唱「滑水」挨轟，楊培安認為「別高估自己在歌迷心中地位」。（圖／TOP音樂風雲榜微博）
▲許美靜開唱「划水」挨轟，不少粉絲都十分不諒解。（圖／TOP音樂風雲榜微博）
許常德回憶過去20多年有許多人透過他要找許美靜重新「出山」，但往往都是被拒絕，直到王家衛導演邀請她為電影《一代宗師》獻唱主題曲，讓他大感意外。許常德說，近年90年代的歌曲在市場十分流行「回憶殺」，因此只要她願意點頭到任何綜藝節目獻唱，收入都會比這次在南京的「音樂見面會」來得高出許多，推測許美靜在演唱會上的表演安排，是出自商演公司的不專業，「藝人是很弱勢的族群。」

▲▼許美靜20日在南京舉辦「夢見見面音樂會」。（圖／微博）
▲許美靜20日在南京舉辦「夢見見面音樂會」被炎上。（圖／微博）
許常德也提到與許美靜的合作經歷，印象最深的是去新加坡拍攝《都是夜歸人》的MV和封面照。許常德說：「因為台灣發片是冬天，我們帶去的衣服都是冬裝，而在一年四季都是夏天的烏節路上，對於我們臨時超時的工作，她真的靜得像一棵樹一樣，她都是不說一句的力挺到底，一直到拍攝結束才換下冬裝。」

許常德回憶當時造型師跟他說，當許美靜脫下冬裝時：「那套冬裝是濕透的，因為整個過程都在戶外，沒有一刻讓她進冷氣房休息。」許常德表示許美靜是一個不會為自己多解釋什麼的人，因此這次的事件也應該是這樣。

▲粉絲氣炸發文爆料，怒轟這場演唱會是「史上最爛」。（圖／翻攝自微博）
▲粉絲氣炸發文爆料，怒轟這場演唱會是「史上最爛」。（圖／翻攝自微博）
最後，許常德表示：「希望為她策劃這場音樂會的公司能誠懇的面對消費者，藝人是很弱勢的族群，這家商演公司要專業的面對自己的不專業。」

許美靜的代表作有〈城裡的月光〉、〈遺憾〉、〈鐵窗〉、〈都是夜歸人〉、〈明知故犯〉等歌曲，過去更被封為「小王菲」，風光無限。然而原有大好前程的許美靜，卻傳出她卻和已婚音樂製作人陳佳明發展地下戀情，又在隨後與歌手袁耀發熱戀懷上對方孩子，未料竟被要求進行人工流產。許美靜在歷經2段悲慘戀情後，逐漸淡出演藝圈。2006年時，許美靜還一度傳出疑似罹患精神相關疾病，直到去年才逐漸重返歌壇。

許美靜小檔案

本名：許美鳳

綽號：小王菲、天后殺手

生日：1974年9月27日

年紀：49歲

身高：170公分

學歷：東巴窯中學畢業

代表作：歌曲《明知故犯》、《城裡的月光》、《傾城》、《遺憾》等等

緋聞對象：音樂製作人陳佳明、歌手袁耀發

▲許常德聲援許美靜「藝人是很弱勢的族群」。（圖／翻攝許常德臉書）
▲許常德聲援許美靜「藝人是很弱勢的族群」。（圖／翻攝許常德臉書）
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