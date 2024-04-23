許美靜演唱會挨轟划水　許常德逆風力挺「商演公司不專業」

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許常德回憶過去20多年有許多人透過他要找許美靜重新「出山」，但往往都是被拒絕，直到王家衛導演邀請她為電影《一代宗師》獻唱主題曲，讓他大感意外。許常德說，近年90年代的歌曲在市場十分流行「回憶殺」，因此只要她願意點頭到任何綜藝節目獻唱，收入都會比這次在南京的「音樂見面會」來得高出許多，推測許美靜在演唱會上的表演安排，是出自商演公司的不專業，「藝人是很弱勢的族群。」
許常德也提到與許美靜的合作經歷，印象最深的是去新加坡拍攝《都是夜歸人》的MV和封面照。許常德說：「因為台灣發片是冬天，我們帶去的衣服都是冬裝，而在一年四季都是夏天的烏節路上，對於我們臨時超時的工作，她真的靜得像一棵樹一樣，她都是不說一句的力挺到底，一直到拍攝結束才換下冬裝。」
許常德回憶當時造型師跟他說，當許美靜脫下冬裝時：「那套冬裝是濕透的，因為整個過程都在戶外，沒有一刻讓她進冷氣房休息。」許常德表示許美靜是一個不會為自己多解釋什麼的人，因此這次的事件也應該是這樣。
最後，許常德表示：「希望為她策劃這場音樂會的公司能誠懇的面對消費者，藝人是很弱勢的族群，這家商演公司要專業的面對自己的不專業。」
許美靜的代表作有〈城裡的月光〉、〈遺憾〉、〈鐵窗〉、〈都是夜歸人〉、〈明知故犯〉等歌曲，過去更被封為「小王菲」，風光無限。然而原有大好前程的許美靜，卻傳出她卻和已婚音樂製作人陳佳明發展地下戀情，又在隨後與歌手袁耀發熱戀懷上對方孩子，未料竟被要求進行人工流產。許美靜在歷經2段悲慘戀情後，逐漸淡出演藝圈。2006年時，許美靜還一度傳出疑似罹患精神相關疾病，直到去年才逐漸重返歌壇。
許美靜小檔案
本名：許美鳳
綽號：小王菲、天后殺手
生日：1974年9月27日
年紀：49歲
身高：170公分
學歷：東巴窯中學畢業
代表作：歌曲《明知故犯》、《城裡的月光》、《傾城》、《遺憾》等等
緋聞對象：音樂製作人陳佳明、歌手袁耀發
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