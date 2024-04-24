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餐飲集團驚傳倒閉！30間店全關、500人失業　牛角燒肉出手救員工

▲捷利國際餐飲股份有限公司受母集團涉不法吸金案影響驚傳倒閉，代理Pepper Lunch胡椒廚房、邁泉豬排等30家門市全關、500人失業；日本東京牛角燒肉出手救下5間門市與留任員工。（圖／記者蕭涵云攝）
▲捷利國際餐飲股份有限公司受母集團涉不法吸金案影響驚傳倒閉，代理Pepper Lunch胡椒廚房、邁泉豬排等30家門市全關、500人失業；日本東京牛角燒肉出手救下5間門市與留任員工。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

高雄發跡的台灣餐飲集團「捷利國際餐飲股份有限公司」，受母集團「五互集團」涉不法吸金案影響去年7月驚傳倒閉，旗下代理Pepper Lunch胡椒廚房、邁泉豬排及自創約8個品牌，30家門市一夕全關、近500人失業；其中最知名的牛角燒肉則有高雄、台南加盟門市受影響，日本東京牛角股份有限公司已出手救下5間門市，火速恢復營業並提供生活補助給有意願留任的原捷利員工。

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「捷利國際餐飲股份有限公司」受母集團「五互集團」涉不法吸金案影響，去年7月發生資金周轉問題、驚傳倒閉。旗下代理Pepper Lunch胡椒廚房、邁泉豬排及自創約8個品牌，30家門市一夕全關、近500人失業，還有員工是上班到一半，才知公司出狀況。其中胡椒廚房6名員工提告求償，經士林地院審理後今判決出爐，認捷利應全額給付薪資、資遣費、勞工退休金等，並應開立非自願離職單。

▲捷利國際餐飲股份有限公司去年7月驚傳倒閉，旗下代理Pepper Lunch胡椒廚房、邁泉豬排關店一整排。（圖／翻攝自Google）
▲捷利國際餐飲股份有限公司去年7月驚傳倒閉，旗下代理Pepper Lunch胡椒廚房、邁泉豬排關店一整排。（圖／翻攝自Google）
當時最受消費者關注的，便是知名牛角燒肉的南部7間加盟門市也受影響。原來「捷利國際餐飲股份有限公司」同時也代理牛角燒肉，手上握有牛角-高雄漢神巨蛋店、牛角-高雄同盟店、牛角-高雄義大店、牛角-屏東太平洋店、牛角-台中豐太店、牛角-嘉義耐斯店、牛角-台南永康愛買店共7間加盟門市。

▲東京牛角股份有限公司最新聲明。（圖／翻攝自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku FB）
▲日本東京牛角股份有限公司當時發出聲明，直接出手救下5間門市。（圖／翻攝自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku FB）
事發後，日本東京牛角股份有限公司立即出手，救下5間門市火速於8月恢復營業，並提供生活補助給有意願留任的原捷利員工。可惜的是，高雄漢神巨蛋店、及高雄同盟旗艦店確定結束營業，走入歷史。

▲牛角日本燒肉專門店20週年大方祭出超激省優惠，身分證「中4碼」可享「任你吃」方案5折吃到飽。（圖／翻攝自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku FB）
▲原捷利國際餐飲股份有限公司旗下加盟的南部5間「牛角日本燒肉專門店」，已回歸台灣直營總部東京牛角股份有限公司。（圖／翻攝自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku FB）

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