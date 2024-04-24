餐飲集團驚傳倒閉！30間店全關、500人失業 牛角燒肉出手救員工
高雄發跡的台灣餐飲集團「捷利國際餐飲股份有限公司」，受母集團「五互集團」涉不法吸金案影響去年7月驚傳倒閉，旗下代理Pepper Lunch胡椒廚房、邁泉豬排及自創約8個品牌，30家門市一夕全關、近500人失業；其中最知名的牛角燒肉則有高雄、台南加盟門市受影響，日本東京牛角股份有限公司已出手救下5間門市，火速恢復營業並提供生活補助給有意願留任的原捷利員工。
記者蕭涵云/綜合報導
「捷利國際餐飲股份有限公司」受母集團「五互集團」涉不法吸金案影響，去年7月發生資金周轉問題、驚傳倒閉。旗下代理Pepper Lunch胡椒廚房、邁泉豬排及自創約8個品牌，30家門市一夕全關、近500人失業，還有員工是上班到一半，才知公司出狀況。其中胡椒廚房6名員工提告求償，經士林地院審理後今判決出爐，認捷利應全額給付薪資、資遣費、勞工退休金等，並應開立非自願離職單。
當時最受消費者關注的，便是知名牛角燒肉的南部7間加盟門市也受影響。原來「捷利國際餐飲股份有限公司」同時也代理牛角燒肉，手上握有牛角-高雄漢神巨蛋店、牛角-高雄同盟店、牛角-高雄義大店、牛角-屏東太平洋店、牛角-台中豐太店、牛角-嘉義耐斯店、牛角-台南永康愛買店共7間加盟門市。
事發後，日本東京牛角股份有限公司立即出手，救下5間門市火速於8月恢復營業，並提供生活補助給有意願留任的原捷利員工。可惜的是，高雄漢神巨蛋店、及高雄同盟旗艦店確定結束營業，走入歷史。