生命權是人權的基石！人權會：死刑無法帶來「替天行道」的正義
憲法法庭昨進行死刑釋憲言詞辯論，國家人權委員會昨晚發新聞稿說，監察院許多調查報告顯示，死刑案件從偵查到執行階段，有侵犯人權的事實，如刑求及不公平審判；死刑在刑事制度上似乎為被害人家屬帶來「替天行道」般的司法正義，實際上卻無助於犯罪過程的真相瞭解。
記者何哲欣／台北報導
監委高涌誠昨也代表國家人權委員會出席憲法法庭。人權會新聞稿說，鑑定意見指出，生命權是所有人權的基石，多項國際人權公約均將其視為不可剝奪的最高權利。基於對人權價值之堅持，台灣已將聯合國9大人權公約陸續國內法化，各級法院的判決也多有引用及參採相關國際人權規範。
高涌誠說，監察院許多調查報告顯示，死刑案件從偵查到執行階段，有侵犯人權的事實，如刑求及不公平審判。以「王信福案」為例，關鍵證據不足，之於死刑之不可逆性，此等風險根本不應存在。
人權會新聞稿也說，國際上大多數國家的實踐經驗已經顯示，死刑在刑事制度上似乎為被害人家屬帶來「替天行道」般的司法正義，實際上卻無助於犯罪過程的真相瞭解，也無法帶來更深層次的正義與補償需求，更無法有效預防類似悲劇的再次發生。
人權會也引用立陶宛憲法法院前院長Dr. Dainius Žalimas教授提供人權會意見書也強調，該國憲法法院視憲法為保護生命的框架，隨社會進步而演化的「活憲法」，應認知生命權及人性尊嚴是憲法精神核心，不應受死刑侵犯。