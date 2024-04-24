大雨狂下好幾天！陽台淹水怎麼辦　專家祭防水3對策：加1物防堵塞

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信義居家指出，通常陽台地面發生滲水情形，一般會建議將陽台地坪刨除至RC（混凝土）層，在RC層上施作彈性水泥或是PU防水材，經過放水測試確認無滲漏水後，再行復原。若不刨除，也可以使用直鋪式防水材，不過施作前需注意地面清理及填縫處理。此外，若是地排排水不良造成滲水，則需請通管師傅進行疏通，如還是無法疏通則需另行配排水管線。
📌陽台管線滲水
專家表示，大多數熱水器都安裝在陽台，如發現陽台牆面熱水器下方有持續性滲水，則有可能為熱水管線滲水。一般建議施作的方式有2種，分別為「暗管」及「明管」施作。
前者是指，將牆面刨除找出滲水管線所在位置，將滲漏處更換，開水測試後泥作復原，優點是較為美觀，不過施工需要時間較長，且施作時間無法用水。而明管是指，將舊有管線廢棄，直接配新的管路在外面，優點是施作快速，不過管線外露可能會影響美觀。
📌陽台外牆防水
專家指出，陽台外牆防水施作，建議防水材塗抹需至少施作超過樓上跟樓下交接處，並注意外牆有無伸縮縫。如果陽台有裝雨遮，則需注意是否為雨遮填縫不良，雨水沿著雨遮縫隙滲入導致滲水。
此外，居家市集HomeMesh網站也曾分享，曾碰上屋主委託的毛胚屋內淹大水，竟是從露臺淹水進屋內，幸好當時屋內還沒進行裝修，指出陽台及露臺都設有「落水頭」，只要謝水波度夠，一般雨水都能快速排出，會造成淹水多數是排水管堵塞或落水頭被樹葉等雜物堵住。
專家建議，為防止大雨時陽台或露臺淹水進室內，除了勤打掃、清除落水頭樹葉雜物外，也可將地板落水頭改換成高籠型的落水頭，並在女兒牆下方，離地約3公分處鑿溢水孔，並裝設排水管，避免排水直接洩入樓下。此外也須特別留意，陽台鋁窗的台度要高過高籠型落水頭及溢水孔的高度才行。