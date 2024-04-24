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「山腳斷層」橫跨新北3重劃區！牽動近60萬人　這區房價站穩5字頭

▲山腳斷層橫跨新北新莊塭仔圳（圖）、五股洲子洋及泰山十八甲等3大重劃區。（圖／取自新北市政府網頁）
▲山腳斷層橫跨新北新莊塭仔圳（圖）、五股洲子洋及泰山十八甲等3大重劃區。（圖／取自新北市政府網頁）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣近期地震頻繁，加上921大地震今年將滿25周年，房屋耐震度等相關議題備受關注！資深媒體人林紳旭在臉書發文，以「車籠埔斷層」錯動引發921大地震，斷層帶兩側5萬多棟房屋全倒為例，指出北台灣最長的「山腳斷層」貫穿雙北，直言：「五股重劃區的房子不能買！」事實上，山腳斷層橫跨新北3大重劃區，當中又以新莊塭仔圳重劃區房價每坪52.6萬元最高，一旦山腳斷層發生錯動，將牽動近60萬人口的居住安全。

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斷層是什麼　又都分布在哪裡？

經濟部中央地質調查所指出，斷層是指地下固結或未固結岩層被錯移的脆性剪動帶，而「活動斷層」可再細分兩類，過去1萬年內曾活動者為第一類，過去10萬年至1萬年內曾活動者為第二類，目前全台共36條活動斷層，其中23條為第一類活動斷層，13條為第二類活動斷層；細分區域，北部有4條斷層，中部有9條斷層，南部有15條斷層，東部有8條斷層。

其中屬於第二類的北部山腳斷層，穿越了包含十八甲、洲子洋重劃區、塭仔圳等3大重劃區，也穿過機捷A6泰山貴和站、北捷丹鳳站等捷運站點，距離水碓重劃區、新莊副都心也不遠。依新北市民政局2024年3月統計，五股區設籍人口有9.3萬人，泰山區有7.7萬人，新莊區更高達42.3萬人，代表山腳斷層一旦變動，至少牽動逾59萬人口的居住安全。

▲台灣活動斷層查詢系統，近30天「山腳斷層」有超過4.3萬次瀏覽，最受關注。（圖／翻攝台灣活動斷層查詢系統）
▲目前全台有36條活動斷層帶，而台灣活動斷層查詢系統近30天內，「山腳斷層」有超過4.3萬次瀏覽，最受關注。（圖／翻攝台灣活動斷層查詢系統）
山腳斷層行經重劃區分析

十八甲重劃區整體開發較早，素地不多，雖非建商推案主力，但機能完整，整體環境穩定發展，2023年房屋單價每坪40.4萬元；洲子洋生活機能仍須仰賴舊市區，但部分大樓有河岸景觀，2023年房屋單價每坪43.7萬元；而塭仔圳占地400公頃，是近年推案重點，品牌建商插旗，話題十足，2023年房屋單價每坪52.6萬元。

▲山腳斷層行經重劃區房價分析。（圖／樂屋網提供）
▲山腳斷層行經重劃區分析。（圖／樂屋網提供）
▲根據「3D災害潛勢地圖」圖資顯示，山腳斷層（紅線）幾乎沿著新五路而來。（圖／翻攝3D災害潛勢地圖）
▲根據「3D災害潛勢地圖」圖資顯示，山腳斷層（紅線）幾乎沿著五股新五路而來。（圖／翻攝3D災害潛勢地圖）
樂屋網調研中心經理洪安怡分析，重劃區通常街廓整齊，公共建設完整，設備新穎，整體規劃優於舊市區，也更容易吸引年輕人或首購族下手，但買房除了評估當地交通機能、價格外，往往容易忽略肉眼看不到的地底斷層分布、是否有土壤液化等問題，一旦發生災害，後果恐不堪設想。

洪安怡提醒，決定下手買房前，最好能先上災防中心網站查看「3D災害潛勢地圖」，確認心儀房子的所在地區災害潛勢，是否有斷層等潛在風險。若偏好的房子正好在災害潛勢範圍，也可以多研究房子採用的防震工法，不少建案會設計制震壁減少地震波，或於地基柱下方設計隔震墊，以增強抗震能力，這些都是下手前可以考量的重點，多一分心思，就能多保一些安全。

▲全台七大都會區斷層分布情形。（圖／樂屋網提供）
▲全台七大都會區斷層分布情形。（圖／樂屋網提供）

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