「山腳斷層」橫跨新北3重劃區！牽動近60萬人　這區房價站穩5字頭

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經濟部中央地質調查所指出，斷層是指地下固結或未固結岩層被錯移的脆性剪動帶，而「活動斷層」可再細分兩類，過去1萬年內曾活動者為第一類，過去10萬年至1萬年內曾活動者為第二類，目前全台共36條活動斷層，其中23條為第一類活動斷層，13條為第二類活動斷層；細分區域，北部有4條斷層，中部有9條斷層，南部有15條斷層，東部有8條斷層。
其中屬於第二類的北部山腳斷層，穿越了包含十八甲、洲子洋重劃區、塭仔圳等3大重劃區，也穿過機捷A6泰山貴和站、北捷丹鳳站等捷運站點，距離水碓重劃區、新莊副都心也不遠。依新北市民政局2024年3月統計，五股區設籍人口有9.3萬人，泰山區有7.7萬人，新莊區更高達42.3萬人，代表山腳斷層一旦變動，至少牽動逾59萬人口的居住安全。
山腳斷層行經重劃區分析
十八甲重劃區整體開發較早，素地不多，雖非建商推案主力，但機能完整，整體環境穩定發展，2023年房屋單價每坪40.4萬元；洲子洋生活機能仍須仰賴舊市區，但部分大樓有河岸景觀，2023年房屋單價每坪43.7萬元；而塭仔圳占地400公頃，是近年推案重點，品牌建商插旗，話題十足，2023年房屋單價每坪52.6萬元。
樂屋網調研中心經理洪安怡分析，重劃區通常街廓整齊，公共建設完整，設備新穎，整體規劃優於舊市區，也更容易吸引年輕人或首購族下手，但買房除了評估當地交通機能、價格外，往往容易忽略肉眼看不到的地底斷層分布、是否有土壤液化等問題，一旦發生災害，後果恐不堪設想。
洪安怡提醒，決定下手買房前，最好能先上災防中心網站查看「3D災害潛勢地圖」，確認心儀房子的所在地區災害潛勢，是否有斷層等潛在風險。若偏好的房子正好在災害潛勢範圍，也可以多研究房子採用的防震工法，不少建案會設計制震壁減少地震波，或於地基柱下方設計隔震墊，以增強抗震能力，這些都是下手前可以考量的重點，多一分心思，就能多保一些安全。