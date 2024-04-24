地震頻繁！他喊山腳斷層貫穿「五股房子不要買」　地質教授解答了

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五股洲子洋重劃區一堆新成屋 他喊：跌回20萬也不能碰
林紳旭日前在臉書發文，指出山腳斷層線乎是沿著「龍米路」、「成泰路」及「新五路」一路從東北往西南方向，經過五股、泰山、新莊到樹林。而五股洲子洋重劃區一堆新成屋，每坪從20多萬一路賣到50萬，直言：「說真的，跌回20萬也千萬不能碰！」
他指出，自己經歷過921大地震，台中霧峰老家離斷層帶約200公尺，幾乎全倒，勸告大家不要買斷層帶300公尺以內的房子，「你會賠了房子又揹2000萬房貸，人生不只一個慘字」。
斷層帶附近房子能買嗎？地質教授：要是我就不會碰
因斷層帶貫穿，五股的房子真不能買嗎？中央大學應用地質研究所教授李錫堤曾分析，認為1694年康熙大地震，正是山腳斷層錯動而造成台北盆地下陷。李錫堤接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，他直言：「要是我就不會買斷層帶附近的房子，能不碰就不碰！」
李錫堤指出，目前地質調查所還沒公布山腳斷層帶詳細位置，公布後若以車籠埔斷層為例，斷層帶兩側各30公尺範圍內就不能蓋房子，現行包括「台灣活動斷層GIS系統」、「3D災害潛勢地圖」顯示的山腳斷層位置都有誤差，呼籲政府應盡快釐清並公布斷層帶位置，讓民眾有所依循。
而台大地質系研究所教授陳文山近期在媒體訪問中提及，山腳斷層是活動斷層，且330年曾造成台北盆地下陷，未來一旦錯動，他認為只要規模6.5以上，「震度一定會超過現在我們所有建築物安全的係數」，加上雙北約有40萬棟危老建築，「認真想，真的會擔心到睡不著」。
想知道你家附近有沒有斷層帶經過，可透過經濟部地質調查及礦業管理中心「台灣活動斷層」網頁進入GIS系統，地震資訊勾選災害性地震，顯著地震小區域有感地震，斷層選項全部勾選、再輸入地址按定位就能查詢。而地質調查所目前公告車籠埔斷層、池上斷層與梅山斷層等23處「地質敏感區」，查詢請點此。
此外，也可上國家災害防救科技中心的「3D災害潛勢地圖」，輸入地址並在「潛勢選擇」勾取活動斷層及斷層地質敏感範圍，即可查詢，也可丈量標的與斷層帶距離。不過，李錫堤指出目前政府未公開「山腳斷層」帶的詳細位置，想查詢山腳斷層者，此兩工具僅能參考。
至於五股洲子洋重劃區房價，根據《樂居網》資料顯示，近年平均成交單價為每坪44.23萬元，新成屋成交單價為46萬元。洲子洋重劃區堪稱是雙北房價最會跳水與爆衝的區域，重劃區開賣時單價從25~28萬開始，漲到4字頭，又跌2字頭，近期新案開價又直逼5字頭。
樂居網創辦人李奕農曾指出，雖然未來有五泰輕軌經過，但狹長的洲子洋重劃區房市有4抗性，分別是福地、電塔、高架及學區，因區域狹長及4抗性，也讓區域內房價落相當大。
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