房價終於鬆動了！Q1成交價下修15%：創2年多來新低　專家揭2關鍵

地震頻繁！他喊山腳斷層貫穿「五股房子不要買」　地質教授解答了

▲台灣近期地震頻繁，資深媒體人林紳旭指出山腳斷層貫穿雙北，呼籲別買五股洲子洋重劃區的房子。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣近期地震頻繁，資深媒體人林紳旭指出山腳斷層貫穿雙北，呼籲別買五股洲子洋重劃區的房子。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣近期地震頻繁，房屋耐震度等相關議題備受關注！資深媒體人林紳旭在臉書發文，以「車籠埔斷層」錯動引發921大地震，斷層帶兩側5萬多棟房屋全倒為例，指出北台灣最長的「山腳斷層」貫穿雙北，直言：「五股重劃區的房子不能買！」事實上，山腳斷層不只穿過五股，也穿過新莊、泰山，牽動約60萬人口，斷層帶周圍房子真的不能買嗎？要如何知道住家附近有沒有斷層帶經過？地質系教授解答了。

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經濟部中央地質調查所指出，目前全台共36條活動斷層，以區域劃分，北部有4條斷層、中部9條、南部15條、東部則有8條。而貫穿雙北的山腳斷層是垂直錯動的「正移斷層」，呈北北東走向，分為2段，南段從新北樹林向北延伸至台北市北投，長約13公里；北段自北投向北延伸至新北市金山，長約21公里。

▲山腳斷層帶地質圖。圖為經過五股部分。（圖／翻攝經濟部地質調查及礦業管理中心網站）
▲山腳斷層帶地質圖。圖為經過五股部分。（圖／翻攝經濟部地質調查及礦業管理中心網站）
五股洲子洋重劃區一堆新成屋　他喊：跌回20萬也不能碰

林紳旭日前在臉書發文，指出山腳斷層線乎是沿著「龍米路」、「成泰路」及「新五路」一路從東北往西南方向，經過五股、泰山、新莊到樹林。而五股洲子洋重劃區一堆新成屋，每坪從20多萬一路賣到50萬，直言：「說真的，跌回20萬也千萬不能碰！

他指出，自己經歷過921大地震，台中霧峰老家離斷層帶約200公尺，幾乎全倒，勸告大家不要買斷層帶300公尺以內的房子，「你會賠了房子又揹2000萬房貸，人生不只一個慘字」。

斷層帶附近房子能買嗎？地質教授：要是我就不會碰

因斷層帶貫穿，五股的房子真不能買嗎？中央大學應用地質研究所教授李錫堤曾分析，認為1694年康熙大地震，正是山腳斷層錯動而造成台北盆地下陷。李錫堤接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，他直言：「要是我就不會買斷層帶附近的房子，能不碰就不碰！

李錫堤指出，目前地質調查所還沒公布山腳斷層帶詳細位置，公布後若以車籠埔斷層為例，斷層帶兩側各30公尺範圍內就不能蓋房子，現行包括「台灣活動斷層GIS系統」、「3D災害潛勢地圖」顯示的山腳斷層位置都有誤差，呼籲政府應盡快釐清並公布斷層帶位置，讓民眾有所依循。

▲根據「3D災害潛勢地圖」圖資顯示，山腳斷層（紅線）幾乎沿著新五路而來。（圖／翻攝3D災害潛勢地圖）
▲根據「3D災害潛勢地圖」圖資顯示，山腳斷層（紅線）幾乎沿著新五路而來。（圖／翻攝3D災害潛勢地圖）
而台大地質系研究所教授陳文山近期在媒體訪問中提及，山腳斷層是活動斷層，且330年曾造成台北盆地下陷，未來一旦錯動，他認為只要規模6.5以上，「震度一定會超過現在我們所有建築物安全的係數」，加上雙北約有40萬棟危老建築，「認真想，真的會擔心到睡不著」。

想知道你家附近有沒有斷層帶經過，可透過經濟部地質調查及礦業管理中心「台灣活動斷層」網頁進入GIS系統，地震資訊勾選災害性地震，顯著地震小區域有感地震，斷層選項全部勾選、再輸入地址按定位就能查詢。而地質調查所目前公告車籠埔斷層、池上斷層與梅山斷層等23處「地質敏感區」，查詢請點此

此外，也可上國家災害防救科技中心的「3D災害潛勢地圖」，輸入地址並在「潛勢選擇」勾取活動斷層及斷層地質敏感範圍，即可查詢，也可丈量標的與斷層帶距離。不過，李錫堤指出目前政府未公開「山腳斷層」帶的詳細位置，想查詢山腳斷層者，此兩工具僅能參考。

▲台灣活動斷層查詢系統，近30天「山腳斷層」有超過4.3萬次瀏覽，最受關注。（圖／翻攝台灣活動斷層查詢系統）
▲台灣活動斷層查詢系統，近30天「山腳斷層」有超過4.3萬次瀏覽，最受關注。（圖／翻攝台灣活動斷層查詢系統）
至於五股洲子洋重劃區房價，根據《樂居網》資料顯示，近年平均成交單價為每坪44.23萬元，新成屋成交單價為46萬元。洲子洋重劃區堪稱是雙北房價最會跳水與爆衝的區域，重劃區開賣時單價從25~28萬開始，漲到4字頭，又跌2字頭，近期新案開價又直逼5字頭。

樂居網創辦人李奕農曾指出，雖然未來有五泰輕軌經過，但狹長的洲子洋重劃區房市有4抗性，分別是福地、電塔、高架及學區，因區域狹長及4抗性，也讓區域內房價落相當大。
 

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