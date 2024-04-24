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航港局技佐服刑中咬出9警行賄取得船艇駕照

▲航港局技佐服刑中咬出9警行賄取得船艇駕照（示意圖pixabay）
▲航港局技佐服刑中咬出9警行賄取得船艇駕照（示意圖pixabay）

記者鄧力軍/台中報導

交通部航港局中部航務中心宋姓前技佐，110年擔任港務局監理科技佐，負責遊艇動力小船的駕照核發、換發及補發。因收賄替船舶業者偽造核發駕照而被判刑9年徒刑入獄；宋男在服刑期間，另向檢方咬出9名台中港務警察，坦承曾經收賄替他們做假駕照。經偵查後，其中1名李姓科長堅決不認罪，法院審理後依「貪汙」、「使公務員登載不實」、「偽造文書」等罪嫌，分別判宋男3年4月徒刑、李姓科長8月徒刑，其餘8員認罪緩起訴。

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判決書指出，宋男已被判刑的前案，是發生在97年至109年間，擔任交通部航港局中部航務中心技佐，以每張5000元至8000元金額，私下賤賣數十張遊艇或小船駕照，宋男於111年3月判刑9年2月後發監執行。 


宋男入監服刑後，想起自己曾於96年起，也為9名警察造假取得駕駛執照，分別收取2000至5000元不等的賄款，在辦公室內登入「海技系統」後，不實登載遊艇及動力小船的「駕駛執照補換發作業」項目執照?程，再把登載內容套印到空白的駕駛執照上，盜蓋「交通部」鋼印章。


台中地檢署查辦上述9名警察後，其中8人坦承花錢買駕照，檢方緩起訴處分，但一名李員否認，他雖承認自己僅通過「自用」動力小船駕照考試，沒參加「營業用」動力小船駕照考試，但他的「營業用」駕駛執照，沒有委託任何人辦理，「我身為警察人員，根本不會違法」，當時他拿到「營業用」駕駛執照，感覺很奇怪，曾去電台中港務局詢問，後來港務局更正，他身為警察，沒有取得「營業用」駕照的動機與需要。宋男則說，偽造駕照時，一定要拿委託人的照片，沒有照片做不出駕照，他回想起當時，是在港務局門口旁吸菸涼亭，把假駕照交給李員，當時李員穿便服。


法官認為，如果不是李員親自洽談，宋男如何取得李員的身分證號碼等資料？且李員根本沒參加「營業用」駕照考試，卻能取得此駕照，法官不採信李員辯詞，李員則依公務員登載不實準公文書罪判刑8月。宋男則因在偵查中自白，並繳回犯罪所得，依法得減刑，判處3年4月，褫奪公權6年。

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