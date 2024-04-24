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4/24NBA季後賽焦點球星／Doncic不是只有進攻　Siakam是溜馬核心

▲Luka Doncic是今日NBA的焦點球星，獨行俠以96:93險勝快艇。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luka Doncic是今日NBA的焦點球星，獨行俠以96:93險勝快艇。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽場場關鍵，4/24日的主打球星，以達拉斯獨行俠的Luka Doncic、印第安納溜馬的Pascal Siakam，還有明尼蘇達灰狼隊的防守悍將Jaden McDaniels最為出色，其中，Doncic不但是拿下32分的優異表現，他也打了46分鐘，幾乎是體力耗盡的狀況，但直到比賽結束前，他的「Hustle Play」依舊是球迷心中最想看到的內容，尤其Doncic可以守住對方主力，表現不是只有進攻而已。

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📌達拉斯獨行俠VS洛杉磯快艇 MVP:Luka Doncic

Luka Doncic今天表現可圈可點，唯一不佳的是外線出手14僅中5，但對手的命中率更差，他在最後讓快艇的主力球員得分效率降低，因為哈登在快艇隊第一場比賽拿下28分，但是第二場比賽中，他是Doncic防守次數最多的球員。

Doncic也利用助攻幫助球隊，他傳出高達9次助攻，籃板也有6個，此外，他在第四節最後1分28秒關鍵時刻飆進三分球，也讓獨行俠隊拉開比數。

▲Luka Doncic狂砍32分，獨行俠扳平戰局。（NOWnews社群中心製）
▲Luka Doncic狂砍32分，獨行俠扳平戰局。（NOWnews社群中心製）
📌明尼蘇達灰狼VS鳳凰城太陽 MVP:Jaden McDaniels

灰狼由防守好手Jaden McDaniels在這場比賽大發神威，Jaden McDaniels雖然不是知名球星，但他出手17次命中10次，三分球4投2中，得分效率高，卡位很扎實，球風不華麗，但卻很可靠。

Jaden McDaniels多次卡住Devin Booker，就連「蟻人」Anthony Edwards也多次強調，其實他會是很重要的核心人物。Jaden McDaniels有很多讓人驚嘆的籃球智慧，讓人想起過去在季後賽成功的球隊，都可能有這種綠葉型球員出現。

▲Jaden Mcdaniels全場17投10中，拿下25分、8籃板、3助攻，表現優異。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Jaden Mcdaniels全場17投10中，拿下25分、8籃板、3助攻，表現優異。（圖／NOWnews社群中心製）
📌印第安納溜馬VS密爾瓦基公鹿 MVP：Pascal Siakam

Pascal Siakam應該是溜馬隊陣中，少數拿過冠軍，知道季後賽強度的球員，Pascal Siakam過去被看好是「小KG」，他的高舉高打技巧，傳球跟三分外線，以及爆發力，都很有宰制力。

以前他在暴龍還算是新人，很快就打到主力，但溜馬隊對他來說，是他最新的「家」，Pascal Siakam説：「他們給了我一切，」這是他第一次感受到球團的溫暖。

Pascal Siakam遇過低潮，他曾經懷疑過自己為何打球，直到他被交易到溜馬隊，重新找到贏球的樂趣，Pascal Siakam連續2場30分的表現，讓他獲得球迷的掌聲。

▲Pascal Siakam全場狂砍37分，與末節一開賽連砍6分奠定勝基，終場溜馬就以125:108戰勝公鹿。（圖／美聯社／達志影像）
▲Pascal Siakam全場狂砍37分，與末節一開賽連砍6分奠定勝基，終場溜馬就以125:108戰勝公鹿。（圖／美聯社／達志影像）
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在這次系列賽首戰，雖然沒有Kawhi Leonard，但快艇在James Harden以及Paul George的好表現下，順利在主場開胡，但獨行俠知道沒有Kawhi Leonard跟有他在的分別了，獨行俠捨棄了過去只得分不防守的狀態，主將「東契奇」Luka Doncic32分，表現亮眼，但他防守端以身作則，快艇投籃命中率僅有36.8 %，怎麼可能贏。

Kawhi Leonard歸隊，最主要他可以帶來穩定的攻擊能力跟防守兩端的加強，但小牛隊得分爆發力好，只要防守加強，要贏球不是難事，根據ESPN統計數據顯示，當Luka Doncic擔任主力防守球員時，快艇隊17投僅2中，這項數據他自己也可以接受。

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