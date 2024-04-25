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4/25NBA季後賽搶先報／SGA領軍雷霆拚2連勝！熱火力尬塞爾提克

▲雷霆逆勢拿下西區第一種子，年僅25歲的主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander功不可沒。（圖／NOWnews資料照）
▲雷霆逆勢拿下西區第一種子，年僅25歲的主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander功不可沒。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

2024NBA季後賽第二輪賽事，4/25日上午7時將由邁阿密熱火客場出戰「綠衫軍」塞爾提克，而第二場西區賽事奧克拉荷馬雷霆9:30分將出戰紐奧良鵜鶘，塞爾提克今年一樣拿到東區第一，主場在 TD Garden，這也是東區8強第二場賽事系列賽塞爾提克1:0領先，紐奧良鵜鶘隊在 Paycom 中心迎戰奧克拉荷馬市雷霆隊，目前系列賽雷霆以1:0領先。主將「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander的表現將左右戰局。

塞爾提克隊在系列賽首戰中毫無疑問確立了霸主地位，並首戰以114:94贏得 20 分後，系列賽以1勝領先。塞爾提克隊輕鬆贏得這場比賽並不令人意外，因為塞爾提克隊在例行賽主場取得了聯盟最好的 37 勝 4 負的戰績。鵜鶘隊首戰雷霆，最終以94:92落敗。Trey Murphy拿下鵜鶘隊最高的21分，外加4個籃板、2次助攻、3次阻攻和1次抄截。

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▲塞爾提克球星Jayson Tatum生涯首次在季後賽完成大三元，率隊拔頭籌，擊敗熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克球星Jayson Tatum生涯首次在季後賽完成大三元，率隊拔頭籌，擊敗熱火。（圖／美聯社／達志影像）
📌塞爾提克VS熱火：系列賽塞爾提克1:0領先

塞爾提克隊週三將全力出戰，但盧克·科內特除外，他因小腿受傷缺陣，被認為是「一周一周」。

熱火隊在目前的季後賽中已經竭盡全力，但實際上，他們擊敗塞爾提克隊的機會微乎其微，如果事情朝著正確的方向發展，熱火隊也許能夠在主場奪取一場勝利，但少了Terry Rozier 與「士官長」 Jimmy Butler，熱火很難贏。

📌紐奧良鵜鶘VS 奧克拉荷馬市雷霆：系列賽雷霆1:0領先

雷霆要想辦法在自家主場搶到2連勝，當然鵜鶘少了Zion Williamson的實力大打折扣，因此雷霆只要正常發揮，狀況不會差太多。年僅25歲的主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander可以帶領球隊走多遠，會是關鍵。

Trey Murphy 雖然在第一戰拿下21分，但雷霆也還有Chet Holmgren、CJ McCollum等也是攻擊主力，如何穩定發揮才能把比賽順利拿下。

▲2024NBA季後賽成績與名單，4/24日更新。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024NBA季後賽成績與名單，4/24日更新。（圖／NOWnews社群中心製）
📌4月25日（四）NBA季後賽賽程

早上7：00　塞爾提克VS熱火

早上9：30　紐奧良鵜鶘VS 奧克拉荷馬市雷霆


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