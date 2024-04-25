房市／日本吹起「高塔式住宅」風潮　信義房屋：海外置產熱門標的

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信義房屋日本事業部經理柳政億指出，高塔式住宅大樓主要吸引高階人士，他們追求的不僅是居住舒適，更是地位象徵。這些大樓高聳的建築本體通常會是該區的代表性地標，也具備有完善的公共設施，例如「客房(Guest Room)」的設計，住戶可預約客房提供來訪親友住宿使用，既有面子也有裡子。而因應遠距工作的需求，新建的高塔式住宅大樓亦多規畫會議室及視訊設備，在住宅設計朝多功能化發展。
與台灣同樣位處地震帶的日本，在高塔式住宅大樓的設計上除了追求舒適性，更注重防震設計確保居民的安全。由政府部門制定嚴格的法規規範，結合最新「免震」、「制震」工法，以應對可能發生的地震風險，提高了居住環境的安全性。
根據不動產調查公司東京KANTEI統計，截至2023年底，日本全國供應的高塔式住宅大樓已達到1,515棟，約39萬9,638戶，其中以東京都和大阪府的供應量最為突出。隨著更多高塔式住宅大樓的陸續完工，這股高塔式住宅風潮將會持續影響著日本城市的生活方式。
柳政億補充表示，以信義房屋不動產株式會社服務的客戶為例，在東京23區購買高塔式住宅大樓的價格帶，約在1億至2億日圓之間（約新台幣2,080萬至4,160萬元），大阪市區則約是5,000萬至1億日圓之間（約新台幣1,040萬至2,080萬元），近期若有前往日本置產的計畫，高塔式住宅大樓物件會是值得關注的標的產品。