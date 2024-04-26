大雨繼續下！房間突竄「恐怖怪蟲」嚇爆　專家喊快除濕：6招消滅

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衣魚（Silver fish，學名Lepisma saccharina）俗稱蠹魚、蠹蟲、白魚、書蟲等，是地球上最原始的昆蟲之一，在地球上已經出現約三億年。牠是夜行性，晚上才會出來活動覓食，若在白天搬動家具時發現牠們，一開始衣魚會先靜止不動，之後便會快速逃竄。
衣魚喜歡陰暗並且潮濕的環境，平時躲在縫隙與陰暗處，特別是濕度高、通風差的位置，如浴室、廚房、水槽下方、儲藏室、地下室、洗衣間、書架、抽屜、衣櫃、踢腳板、地板縫隙或牆壁夾層等處。
最適合衣魚繁殖的相對濕度條件是75 ∼ 95%，適宜的孵化溫度為22~32℃，一天最多可產100顆卵，從幼蟲變成蟲需要至少4個月的時間，有時候發育期會長達3年。在室溫環境下，大概1年就發育為成蟲，壽命約為2到8年，是相對「長壽」的昆蟲。據悉世界上可存活最長的昆蟲是白蟻的蟻后，壽命為30~50年。
📍衣魚會咬人嗎？衣魚喜歡吃什麼?
雖然衣魚不像荔枝椿象會噴毒液，對人體無害也不咬人，但物品遭到破壞依舊是一大隱患，因為衣魚可說是雜食昆蟲，從食物中的碳水化合物、蛋白質、澱粉、糖，再到膠水、漿糊、毛髮、紙張、纖維、皮革，甚至連自己退掉的皮或是其他昆蟲屍體都吃。
如果發現家中堆放在角落的報章雜誌、書本，或是衣櫃裡的衣服，若是這些物件出現被咬過的缺口，而且周圍還有黑色排泄物，那很可能就是衣魚留下的痕跡。
📍要如何防治、消滅衣魚？
因為衣魚喜歡躲在潮濕陰暗的角落，專家建議要防治或消滅衣魚，要從環境下手，才能真正落實，以下為防治消滅衣魚6大招。
1. 定期清潔居家環境
要避免衣魚在家中繁殖，最重要的是定期清潔居家環境，尤其是廚房、櫥櫃及儲藏室等常被忽略的角落，透過隙縫吸塵器去除灰塵、食物殘渣外，也可清除躲在角落縫隙的昆蟲卵。
2. 不要把書、衣服堆角落
紙張及衣物等纖維都是衣魚愛吃的食物，把這些物品堆在家中角落，簡直是把「食物」送到衣魚家門口供養，一定要改掉這壞習慣。而且衣服一定要洗好、晾乾才收納，衣櫥、抽屜角落也要定期吸塵清潔，避免衣魚在裡面產卵孵化。不常穿的舊衣或是換季衣物，最好放進真空袋密封收納，以免被衣魚破壞。
3. 放置樟腦丸、精油
衣魚和多數昆蟲一樣，都不喜歡特定強烈味道，可在櫥櫃角落放置樟腦丸，或是薰衣草、月桂、雪松等精油防治。
4. 降低室內濕度
先前提過，濕度75%以上的潮濕溫暖環境最適合衣魚繁殖孵化，因此只要家裡一潮濕，簡直就是衣魚的樂園，此外也容易孳生白蟻或哈伯蟻（俗稱木匠蟻），進而造成居家木質家具或裝潢的損害。專家建議，家裡要經常保持通風，定期使用除濕機降低室內濕度，也可在櫥櫃裡擺放除濕盒、乾燥劑，防止衣魚靠近。
5. 使用殺蟲劑
若是衣魚已經大量繁殖，最直接的方法就是使用專門對付衣魚的殺蟲劑殺滅牠們。例如使用水溶性除蟲菊脂成分的殺蟲劑，對人體較安全。
6. DIY捕捉器
想要捕捉衣魚，也可嘗試在玻璃罐內灑點硼砂和砂糖，並在外圍黏上膠紙或紙張，放到衣魚出沒的地方。當衣魚被食物吸引，就會掉進空罐子裏，而硼砂可起到殺蟲劑的作用，讓衣魚無法逃脫。或是把濕報紙捲成筒狀，放在衣魚出沒處，衣魚可能會愛上這個新住處，隔天可將報紙丟棄或使用殺蟲劑消滅衣魚。
此外，環境部也建議，洗碗槽、洗衣機、浴室等長年集聚水氣，最容易成為居家昆蟲的最佳繁殖地，因此最好定期檢查並維修水槽或管道，確保沒有滲漏，保持環境乾燥衛生，才能杜絕蟑螂、衣魚、白蟻在內的昆蟲在你家中繁殖。