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影／冷氣最常被遺忘「神隊友」曝！風扇葉片選幾片、正確位置公開

▲說到開冷氣時能幫助省電的最強神隊友，大家都會想到循環扇，風扇葉片多省電還是葉片少省電？專家解答了。（圖／記者徐銘穗攝）
▲說到開冷氣時能幫助省電的最強神隊友，大家都會想到循環扇，風扇葉片多省電還是葉片少省電？專家解答了。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

說到冷氣最強的神隊友，大家都會想到循環扇，不過專家提醒，冷氣最強神隊友除了風扇類，如循環扇、電風扇與吊扇外，還有一個最常被遺忘忽略的神隊友是「窗簾」，它可有效阻擋室外熱源，凉的速度愈快，愈能達到省電效果。

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特力屋內湖店社區管家黃智延（Kevin）和《NOWnews今日新聞》分享，說到冷氣神隊友，大家最常想到的是風扇，一般風扇是轉來轉去、風向不固定，建議選循環扇、風力較集中，能更有效地帶動冷氣流通到整個空間。而吊扇也能有助冷氣流動，但會建議選DC（直流），能更省電。

▲家中有電扇燈應留意是否出現鬆脫情形，定期檢查。（圖／記者徐銘穗攝）
▲家中有吊扇燈應留意是否出現鬆脫情形，定期檢查。（圖／記者徐銘穗攝）
窗簾：最容易被忽略的冷氣省電神隊友

黃智延指出，其實在循環扇、吊扇外，還有第3個冷氣省電神隊友，就是「窗簾」，雖然它經常被人忽略，尤其是家中有大片落地窗的話，加裝窗簾或隔熱貼能阻擋室外熱源，熱源一降低，加上冷氣與風扇運轉，空間凉的速度愈快愈能省電，因此當你冷氣吹4~8小時、甚至24小時的時候，才能達到省電效果。

循環扇要放在哪才能事半功倍呢？黃智延表示，要放在冷氣室內機底下，且往對角的方向吹，更能帶動冷氣在空間內循環，但有時因環境關係，不一定是最佳放置點，要適度調整風扇位置，盡量將冷空氣往上吹，冷房效果會比較完善。

台電也曾分享，傍晚回到家時室內又悶又熱，其實是與白天的「輻射熱」有關，只要白天出門前「拉上窗簾」，就能減輕，而回家時記得先打開窗戶並搭配循環扇朝窗外吹，不用開冷氣就能驅除室內熱氣，節能又省電。

▲年終大掃除，不少人都會忽略家裡的窗簾，以為它看起來不髒，但其實藏滿細菌與塵蟎。（圖／記者徐銘穗攝）
▲窗簾是最容易被忽略的冷氣神隊友，可以隔絕屋外熱源。（圖／記者徐銘穗攝）
冷氣每調升1度省電6%　風扇葉片多寡和省電有關嗎？

冷氣要開幾度最省電呢？黃智延指出，站在節能的角度會建議開26~27度，但每個人感受與需求不同，建議在24~26間且搭配風扇最佳。他也提醒，冷氣每調升1度就能省下6%的電。

想省電的話，風扇葉片要選多還選少？黃智延表示，傳統AC（交流）風扇葉片數約3~5片左右，通常愈大台、葉片數愈少，一般DC（直流）風扇葉片數通常在5片以上，而葉片數多寡主要差異在風切聲，葉片數愈多，運轉時風切聲愈小，較適合房間使用，「葉片數多寡與省不省電沒有絕對關係」。


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