金智媛懷孕了？《淚之女王》大結局預測流出 觀眾：就是愛的迫降
韓劇《淚之女王》本週末（4／28）將播出完結篇，結局走向引發全球觀眾猜測，韓網更認為金智媛、金秀賢曾失去孩子，最後一集一定會以「金智媛懷孕」的走向進行，紛紛喊話：「跟《愛的迫降》一樣的Happy Ending！」
記者陳雅蘭／綜合報導
在韓國的追劇文化，會以「地瓜」跟「汽水」形容劇情走向，前者是讓人看到心情鬱悶，胸口被堵住的情形，汽水則是「讓人看得很爽快」之意，網友對此討論「究竟《淚之女王》最後兩集是否能擺脫地瓜汙名」，受到觀眾高度期待。
《淚之女王》最新一集中，金秀賢被朴成焄陷害入獄，金智媛則是動完腦瘤手術後，目前呈現失憶狀態，超虐故事令觀眾十分不滿，紛紛呼喊《黑暗榮耀》的河度領（鄭星一 飾），希望他出現並比照《黑暗榮耀》結局辦理，把朴成焄活埋水泥地中，入戲程度可見一斑。
觀眾也提出分析，因為劇中金智媛曾懷孕4週流產，所以最後一集必定是「圓滿大結局」，直言金智媛戰勝腦瘤後，接下來一定會懷孕。粉絲也想到《淚之女王》跟《愛的迫降》的編劇都是朴智恩，依照《愛的迫降》的模式，更加認定《淚之女王》一定也是Happy Ending。《淚之女王》最後兩集將於27日、28日晚上10點在Netflix播出。
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