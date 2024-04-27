「韓勾ㄟ金針菇」昔日賣泡菜被查出違規添加物！正式宣布重新出發

aespa 8月10日在林口體育館開唱！詳細票價、搶票日「要看這裡」

▲aespa成員Karina（左起）、Giselle、寧寧Ningning、Winter將在8月10日於林口體育館舉辦演唱會。（圖／aespa臉書）
▲aespa成員Karina（左起）、Giselle、寧寧Ningning、Winter將在8月10日於林口體育館舉辦演唱會。（圖／aespa臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓「SM娛樂」旗下王牌女團aespa由Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們今年1月才來台出席尾牙，相隔1個月宣布8月10日二度登台開專場，今（27）日場地確定在林口體育館舉行，由「iMe TW」承辦，消息一出令歌迷摩拳擦掌準備搶票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「iMe TW」公開aespa於8月10日在台開唱的場地，確定晚間7點在林口體育館舉辦，但票價、購票日期、售票平台以及是否實名制等細項，將於後續公開。

aespa是由韓國、中國、日本3個國籍的成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，出道曲為《Black Mamba》，後續推出的歌曲《Next Level》、《Savage》、《Dreams Come True》、《Girls》 、《Spicy》等傳唱度極高，MV最低觀看次數都有1億，人力魅力不容小覷。

▲aespa於8月10晚間7點在林口體育館開唱。（圖／iMe TW臉書）
▲aespa於8月10日晚間7點在林口體育館開唱。（圖／iMe TW臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

NewJeans出道被打壓！排在LE SSERAFIM後　房時爀要求：踩爛aespa

快訊／aespa Karina跟李宰旭分手！戀情公開1個月　分開原因曝光

aespa Karina認愛李宰旭「寫信道歉」！瘋狂對不起但未提分手2字

aespa Karina到台灣愛上李宰旭！微微一笑好傾城　心臟漏拍畫面曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生