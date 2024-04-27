aespa 8月10日在林口體育館開唱！詳細票價、搶票日「要看這裡」
南韓「SM娛樂」旗下王牌女團aespa由Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們今年1月才來台出席尾牙，相隔1個月宣布8月10日二度登台開專場，今（27）日場地確定在林口體育館舉行，由「iMe TW」承辦，消息一出令歌迷摩拳擦掌準備搶票。
記者陳雅蘭／綜合報導
「iMe TW」公開aespa於8月10日在台開唱的場地，確定晚間7點在林口體育館舉辦，但票價、購票日期、售票平台以及是否實名制等細項，將於後續公開。
aespa是由韓國、中國、日本3個國籍的成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，出道曲為《Black Mamba》，後續推出的歌曲《Next Level》、《Savage》、《Dreams Come True》、《Girls》 、《Spicy》等傳唱度極高，MV最低觀看次數都有1億，人力魅力不容小覷。
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