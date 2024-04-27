買房後驚「鄰居7成老人」！年輕都租客　眾看地點苦笑：明知故問

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台北年輕人都在哪買房？
不少網友直言，台北年輕居民少的原因就是房價太高，舉新北新店電梯新大樓兩房含車位總價約2590~2650萬元，但同類型兩房在台北大安區至少4000~5000萬元，認為要很厲害的年輕人，或是家裡有幫忙的才買得起。眾人坦承，北部年輕人幾乎都外移到新北、桃園買房，「看桃園房價噴成那樣就知道」。
台北大安區房價有多貴？30年以上老屋單價站穩9字頭
永慶房產集團統計台北市及12行政區近一年主流的2、3房住宅的平均單價，從不同屋齡帶住宅單價來觀察，發現台北市屋齡30年以上的住宅平均單價66.0萬元，10年內住宅單價89.1萬元，兩者價差幅度高達25.9%。
然而，被視為台北最精華蛋黃區的大安區，屋齡10年以下中古屋平均單價127.6萬元、10~30年平均單價要108.3萬元，屋齡30年以上的老房單價還有91萬元，十分驚人，是台北市唯一屋齡10~30年中古屋平均單價仍破百萬元的區域。
台灣最年輕前三名縣市：新竹市、新竹縣、桃園市
根據內政部2023年4月統計，全台65歲以上人口已達415.8萬人，占總人口的17.8%，老化指數達147.9創新高。14歲以下幼年人口占比最高的縣市，是新竹市16.1%，其次是新竹縣15.6%，桃園市13.9%位居第三。其中新竹縣也是老人占比最低的縣市，堪稱全台最年輕都市。
台灣最年長前三名縣市：嘉義縣、台北市、南投縣
而各縣市中，老年人口占比最高的縣市是嘉義縣21.9%，其次為台北市21.3%，南投縣20.3%第三，等於每5人中就有一位是超過65歲的高齡人口。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，嘉義縣和南投縣屬於農業縣，受限於產業發展，長期流失青壯年人口，只剩銀髮長輩留鄉。
而位居第二名的台北市，雖然有不少外來就業人口，不過因為房價長期居高不下，租屋比買房多，真正能落地生根的年輕人有限，久住台北者多半是長期扎根、習慣台北生活，不願搬離的老天龍人，使首都高齡人口比例偏高。