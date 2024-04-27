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買房後驚「鄰居7成老人」！年輕都租客　眾看地點苦笑：明知故問

▲網友分享在台北大安區買房，住了一陣子後發現鄰居有7成老人，年輕的都是租客，感到不解。（圖／翻攝都市更新研究發展基金會網站）
▲網友分享在台北大安區買房，住了一陣子後發現鄰居有7成老人，年輕的都是租客，感到不解。（圖／翻攝都市更新研究發展基金會網站）

記者徐銘穗/綜合報導

千金買房，萬金買鄰！一名網友近期在都會區購屋，分享買房住一陣子後，驚覺出入社區搭電梯遇到的鄰居有7成都是銀髮長者，偶而遇到的年輕人幾乎都是租客，好奇問：「年輕人不是最愛大城市嗎？」但眾人一看他買房的地點是在台北市大安區，紛紛苦笑，大安區房價何其高，有多少年輕人買得起。

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原PO在PTT發文，分享自己買了間大安區單價破百萬元的老電梯房，發現鄰居超過7成「白頭髮」，幾乎沒什麼年輕人，少數遇到的也是一直換，在電梯偶遇攀談才知對方是租客，固定面孔的幾乎清一色是白頭髮老人，好奇問：「這些租屋的有錢後，會搬到哪裡？」認為台北固定居民年輕人超少，顛覆他過往認知。

台北年輕人都在哪買房？

不少網友直言，台北年輕居民少的原因就是房價太高，舉新北新店電梯新大樓兩房含車位總價約2590~2650萬元，但同類型兩房在台北大安區至少4000~5000萬元，認為要很厲害的年輕人，或是家裡有幫忙的才買得起。眾人坦承，北部年輕人幾乎都外移到新北、桃園買房，「看桃園房價噴成那樣就知道」。

▲買房後通常多久會轉手？專家觀察2023房地合一稅，發現適用自用滿6年400萬元免稅的屋主開始變多，房市出現「7年之癢」趨勢。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台北市房價太高，不少年輕人外移到新北、桃園買房。（圖／記者徐銘穗攝）
台北大安區房價有多貴？30年以上老屋單價站穩9字頭

永慶房產集團統計台北市及12行政區近一年主流的2、3房住宅的平均單價，從不同屋齡帶住宅單價來觀察，發現台北市屋齡30年以上的住宅平均單價66.0萬元，10年內住宅單價89.1萬元，兩者價差幅度高達25.9%。

然而，被視為台北最精華蛋黃區的大安區，屋齡10年以下中古屋平均單價127.6萬元、10~30年平均單價要108.3萬元，屋齡30年以上的老房單價還有91萬元，十分驚人，是台北市唯一屋齡10~30年中古屋平均單價仍破百萬元的區域。

▲近一年台北市2、3房住宅各屋齡平均單價。（圖／永慶房屋提供）
▲近一年台北市2、3房住宅各屋齡平均成交單價。（圖／永慶房屋提供）
台灣最年輕前三名縣市：新竹市、新竹縣、桃園市

根據內政部2023年4月統計，全台65歲以上人口已達415.8萬人，占總人口的17.8%，老化指數達147.9創新高。14歲以下幼年人口占比最高的縣市，是新竹市16.1%，其次是新竹縣15.6%，桃園市13.9%位居第三。其中新竹縣也是老人占比最低的縣市，堪稱全台最年輕都市。

台灣最年長前三名縣市：嘉義縣、台北市、南投縣

而各縣市中，老年人口占比最高的縣市是嘉義縣21.9%，其次為台北市21.3%，南投縣20.3%第三，等於每5人中就有一位是超過65歲的高齡人口。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，嘉義縣和南投縣屬於農業縣，受限於產業發展，長期流失青壯年人口，只剩銀髮長輩留鄉。

而位居第二名的台北市，雖然有不少外來就業人口，不過因為房價長期居高不下，租屋比買房多，真正能落地生根的年輕人有限，久住台北者多半是長期扎根、習慣台北生活，不願搬離的老天龍人，使首都高齡人口比例偏高。
 

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