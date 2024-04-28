詹皇氣炸直接不防守！對界外球判決不滿 湖人教頭Ham堅決不挑戰
洛杉磯湖人今（28）日在主場迎來背水一戰，球星「詹皇」LeBron James狂砍全隊最高30分，帶領湖人持續領先，最終以119：108擊敗金塊，終止近期對戰11連敗。然而，決勝節發生插曲，詹皇對界外球的判決不滿，疑似想提出挑戰，但湖人球團包含教頭Darvin Ham都堅決不使用挑戰權，讓詹皇氣得暴跳如雷，甚至也因為爭執而沒有參與到防守。
記者林之越/綜合報導
本場比賽進行到第四節的9分12秒，湖人以95：80大比分領先金塊，看似勝券在握。金塊「KCP」Kentavious Caldwell-Pope持球打算從右側切入進攻時，側邊補防的詹皇抓到機會，出手抄球，結果球飛出界外，裁判將球權判給金塊。
裁判的判決一出，詹皇瞬間不滿的向裁判抱怨，並在隨後向場邊的湖人板凳、教練Darvin Ham示意希望可以挑戰。然而，湖人或許是為了保留到後續關鍵時刻使用，當下並沒有提出挑戰，這也讓詹皇當下氣得暴跳如雷，甚至直接沒有參與防守，讓場邊發球的金塊輕鬆切入拿下2分，隨後輪到湖人進攻，詹皇也仍然面露不滿得走向前場。
即便有這一小插曲出現，詹皇仍砍下全隊最高30分、5籃板、4助攻，全場23投14中，命中率維持在6成09，幫助球隊取得系列戰首勝，目前金塊以3：1領先湖人。值得一提的是，詹皇在此役後，也成為NBA史上第4位39歲以上還能在季後賽拿下單場30分的球員。
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