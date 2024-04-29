太陽KD生涯第2度首輪遭橫掃！灰狼Edwards：等不及在夏天和他練球

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作為第6種子的太陽，要擊敗第3種子的灰狼本來就有難度，但事實上有不少球評在季後賽前，是看好陣中有「三巨頭」Kevin Durant、Devin Booker還有Bradley Beal的太陽，能夠在系列賽擊敗灰狼，並成為晉級下一輪的球隊。
但沒想到，系列賽開打後太陽兵敗如山倒，今日的第4戰也在比賽前半段取得領先，但卻在決勝節後半段崩盤，被灰狼以122：116逆轉勝擊敗。Kevin Durant在2019年賽季離開勇士後，分別效力布魯克林籃網、太陽隊，雖然近3年都有闖入季後賽，但本季已經是他生涯第2度在首輪遭到橫掃。
太陽落敗主因 Edwards期待和KD備戰奧運
Kevin Durant在系列賽的表現說不上頂尖，但也是中規中矩的穩定表現，更不用說在第4戰和Devin Booker聯手砍下82分，並且額外繳出9籃板、5助攻、4阻攻的全面數據。但球隊最關鍵問題還是在剩餘的三巨頭成員--Bradley Beal。儘管Bradley Beal在第3戰手感略有回溫砍下28分，但最後一戰卻13投僅4中，拿下9分，還外加6次失誤、6次犯規。
而灰狼部分，「少主」Anthony Edwards本場貢獻40分、9籃板、6助攻，率領球隊睽違20年再度於首輪晉級。在比賽結束後也和Kevin Durant擁抱示意。
並在接受媒體訪問時表示：「我從5歲開始就看了他的每一場比賽，我很期待今年夏天可以跟他一起打球，我想和他說些垃圾話，讓他知道是我把他送了回家。」兩人目前都已確定出現在美國奧運男籃代表隊名單中。
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