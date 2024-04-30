勞動節全家咖啡「買3送3」！雪糕10元　拚7-11、手搖飲料買一送一

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◾️全家5月1日(三)單日限定，隨買跨店取10:00開賣：私品茶搖搖茶吧「2件88元」。會員限購2組；兌換期限至6月30日。
📌全家5/1起：白蘭氏雞精「買一送一」、雪糕「加10元多一件」
◾️勞動節5月1日至5月14日，白蘭氏雙認證雞精「買一送一」，2件只要59元
◾️LINE好友優惠5月1日至5月5日，牧場直送4.0鮮乳單件特價169元、 海尼根啤酒500ML特價4件199元、POLS指定雪糕加10元多1件、可爾必思葡萄乳酸菌飲料、可樂果Mini「買2送1」。
📌7-11咖啡、現萃茶、珍珠奶茶、思樂冰、霜淇淋都「買一送一」
7-11迎接4月30日國際珍奶日與5月1日勞動節超狂優惠
◾️CITY PEARL：全品項同價位任選「買一送一」，半價爽喝推薦珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、胭脂紅茶珍珠歐蕾
◾️CITY CAFE：特大杯美式「買一送一」、特大杯拿鐵「買2送1」
◾️CITY TEA：冰淇淋紅茶「買一送一」、經典純奶茶「買一送一」
◾️思樂冰：大杯全口味任選「買一送一」
◾️霜淇淋：全口味任選「買一送一」
◾️酷聖石：複合店3oz冰淇淋「買一送一」
◾️CITY PRIMA：大杯精品拿鐵「買2送1」
📌430國際珍奶日13家手搖飲料「買一送一」
4月30日國際珍奶日爽喝13家手搖飲料「買一送一」懶人包一次整理！半價就可以喝到星巴克、清心、迷客夏、可不可熟成紅茶、TEA TOP、Mr.Wish、七盞茶、再睡5分鐘，萬波島嶼紅茶、珍煮丹一杯就8折，CoCo都可「第二杯10元」、先喝道「第二杯半價」、翰林茶館「第二杯6折」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！