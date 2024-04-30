大聯盟週報Week4／大谷訪問惹風波　天使菜鳥走出人倫悲劇初登板

雷霆橫掃寫NBA紀錄！挑戰最年輕奪冠隊伍　紀錄保持人竟是拓荒者

▲雷霆橫掃寫NBA紀錄！挑戰最年輕奪冠隊伍，紀錄保持人竟是拓荒者。（圖／翻攝自OKC THUNDER 社群平台 X）
▲雷霆橫掃寫NBA紀錄！挑戰最年輕奪冠隊伍，紀錄保持人竟是拓荒者。（圖／翻攝自OKC THUNDER 社群平台 X）

記者林之越/綜合報導

雷霆颳起青春風暴！奧克拉荷馬雷霆在今（30）日客場出戰紐奧良鵜鶘，以97：89擊敗鵜鶘，也輕鬆完成4：0的橫掃晉級。這場勝仗也讓雷霆成為史上最年輕在季後賽達成橫掃的球隊，並且這也是隊史相隔12年後再度完成橫掃。倘若雷霆一路過關斬將拿下NBA總冠軍，將刷新1976-77年賽季的波特蘭拓荒者所保持的紀錄，成為史上最年輕奪冠隊伍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
NBA史上最年輕完成橫掃的球隊

雷霆面對鵜鶘的第4戰，兩方一路鏖戰到決勝節，原先些許落後的雷霆在最後關頭打出一波18:4的高潮，翻轉戰局並在最後以97：89收下勝利。雷霆本場全員皆兵，一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander領軍攻下24分、10籃板、3助攻，「J-Dub」Jalen Williams也貢獻24分、8籃板、4助攻，另外中鋒Chet Holmgren也繳出14分、9籃板、5助攻，

青春無敵的雷霆隊目前平均年齡為23.4歲，先是刷新了NBA史上最年輕的例行賽龍頭紀錄，在季後賽首輪的比賽再以4：0成功擊敗鵜鶘隊晉級，這讓他們成為史上最年輕拿下季後賽系列賽的球隊，並同時也是史上最年輕完成橫掃的球隊。

率先晉級的雷霆，將能夠有充裕的時間來備戰次輪，對手會是快艇、獨行俠系列賽的勝方，倘若雷霆真的在本季拿下NBA總冠軍，也將同時改寫史上最年輕奪冠隊伍的紀錄。

NBA史上最年輕奪冠隊伍

根據媒體《Sportskeeda》報導指出，此紀錄原先由1976-77年賽季的拓荒者所保持，他們當時平均年齡24.2歲，由綽號「紅色巨人」的中鋒Bill Walton領軍，在季後賽擊敗有傳奇球星「天鉤賈霸」的湖人隊，並在總決賽上先是吞下2敗後，連續拿下4勝，以4：2逆轉擊敗費城76人拿下總冠軍。

NBA史上最年長奪冠隊伍

值得一提的是，平均最年長奪冠的隊伍，則是1997-98年的芝加哥公牛隊，他們年齡平均約為32.1歲。此冠軍是「籃球之神」Michael Jordan拿下的生涯第6座冠軍，同時也是2次3連冠中的最後1冠，他們在總決賽以4：2擊敗猶他爵士隊，當時的Michael Jordan年齡為33歲，而隊友Scottie Pippen則為32歲。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

Ingram僅拿8分慘遭雷霆淘汰　鵜鶘隨隊記者：對他來說今天是惡夢

NBA季後賽／雷霆97：89戰勝鵜鶘橫掃晉級　SGA、Williams合砍48分

NBA季後賽／Jamal Murray準絕殺！金塊108:106勝湖人4:1晉級次輪

快評／Jamal Murray無愧「湖人殺手」！0：152　逆轉奇蹟沒發生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生