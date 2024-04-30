雷霆橫掃寫NBA紀錄！挑戰最年輕奪冠隊伍　紀錄保持人竟是拓荒者

我是廣告 請繼續往下閱讀
雷霆面對鵜鶘的第4戰，兩方一路鏖戰到決勝節，原先些許落後的雷霆在最後關頭打出一波18:4的高潮，翻轉戰局並在最後以97：89收下勝利。雷霆本場全員皆兵，一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander領軍攻下24分、10籃板、3助攻，「J-Dub」Jalen Williams也貢獻24分、8籃板、4助攻，另外中鋒Chet Holmgren也繳出14分、9籃板、5助攻，
青春無敵的雷霆隊目前平均年齡為23.4歲，先是刷新了NBA史上最年輕的例行賽龍頭紀錄，在季後賽首輪的比賽再以4：0成功擊敗鵜鶘隊晉級，這讓他們成為史上最年輕拿下季後賽系列賽的球隊，並同時也是史上最年輕完成橫掃的球隊。
率先晉級的雷霆，將能夠有充裕的時間來備戰次輪，對手會是快艇、獨行俠系列賽的勝方，倘若雷霆真的在本季拿下NBA總冠軍，也將同時改寫史上最年輕奪冠隊伍的紀錄。
NBA史上最年輕奪冠隊伍
根據媒體《Sportskeeda》報導指出，此紀錄原先由1976-77年賽季的拓荒者所保持，他們當時平均年齡24.2歲，由綽號「紅色巨人」的中鋒Bill Walton領軍，在季後賽擊敗有傳奇球星「天鉤賈霸」的湖人隊，並在總決賽上先是吞下2敗後，連續拿下4勝，以4：2逆轉擊敗費城76人拿下總冠軍。
NBA史上最年長奪冠隊伍
值得一提的是，平均最年長奪冠的隊伍，則是1997-98年的芝加哥公牛隊，他們年齡平均約為32.1歲。此冠軍是「籃球之神」Michael Jordan拿下的生涯第6座冠軍，同時也是2次3連冠中的最後1冠，他們在總決賽以4：2擊敗猶他爵士隊，當時的Michael Jordan年齡為33歲，而隊友Scottie Pippen則為32歲。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁