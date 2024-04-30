太陽豪賭三巨頭失敗！未來7年首輪選秀都不在手　恐面臨重建危機

影／反指標！球評李亦伸預測湖人必勝卻被淘汰　球迷：運彩明燈

▲球評李亦伸預測湖人必勝卻被淘汰，球迷稱他為運彩明燈。（圖／美聯社／達志影像）
▲球評李亦伸預測湖人必勝卻被淘汰，球迷稱他為運彩明燈。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯湖人今（30）日在NBA季後賽西區系列賽第五場，以106:108不敵丹佛金塊提前以1:4被淘汰，雖然難逃落敗命運，但球迷仍十分不滿主場哨音太多，球評李亦伸日前預測「湖人必勝」，也讓球迷哀嚎，但對於不少球迷也樂在其中，認為他是「運彩明燈」。但也有湖人球迷很痛苦，認為他是「冥燈」。因為他預測第四戰湖人會輸，卻變成湖人隊贏球，第五場他繼續押湖人贏球，但最後湖人慘被淘汰。李亦伸也在「超級裘爺來了」節目中分享他的看法，他認為湖人第5戰有機會強勢反彈，但結果卻不如預期。

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前民生報資深體育記者，球評李亦伸過去就多次預測NBA賽果，但最後往往是對手贏得比賽，就連棒球、足球等，也都難逃他的「法眼」，而他之前也在專欄提到，「洛杉磯湖人『技不如人』！若丟G3這個賽季將宣告結束。」但最後卻是湖人在G4強勢反彈，他原本預測湖人會被橫掃，卻又「偷」回1勝。

李亦伸第三戰結束後提到：「對湖人而言，金塊是一支幾乎沒有弱點的球隊，老詹面對如此出色對手也只能感嘆時不我予。」

▲球評李亦伸，綽號為「裘爺」，被認為是東方神秘力量，預測湖人有機會獲勝，卻讓金塊晉級。（圖／NOWnews資料照）。（圖／李亦伸提供）
▲球評李亦伸，綽號為「裘爺」，被認為是東方神秘力量，預測湖人有機會獲勝，卻讓金塊晉級。（圖／NOWnews資料照）。（圖／李亦伸提供）
被球迷稱為「反指標」，李亦伸之前的預測湖人原本可以拿到系列賽4勝過關「收拾金塊」，沒想到湖人只有1勝，也讓球迷詫異。

▲球評李亦伸原本預測湖人隊會逆轉金塊取勝，結果卻落敗。（圖／取自李亦伸臉書）
▲球評李亦伸原本預測湖人隊會逆轉金塊取勝，結果卻落敗。（圖／取自李亦伸臉書）
李亦伸的分析仍有一定邏輯，但有球迷在臉書留言：「完了⋯最神準的反指標性球評」、「這是補最後一刀嗎？ 哈哈哈 東方神秘力量」、「湖人完了，神秘力量讓老詹突然失去專注力失去力氣」，也有人拿他來跟NBA前球星巴克利的「鐵嘴」相比，稱他為「東方神秘力量」。 


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