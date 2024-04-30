湖人被淘汰「詹皇」季後動向受關注！AD透露：他一定會找我商量
洛杉磯湖人在今（30）日以106:108不敵丹佛金塊，在季後賽首輪1：4遭淘汰，湖人當家中鋒Anthony Davis在第3節和Michael Porter Jr.發生碰撞，隨即倒地不起，而AD在賽後訪問時也透露，當下碰撞發生後，自己從脖子到手臂都短暫失去知覺，儘管自己回到場上，但由於傷勢的關係，導致自己能給出的貢獻下降不少，談到「詹皇」LeBron James的去留時，AD肯定的說：「他一定會找我商量。」
記者吳政紘／綜合報導
本場比賽AD出賽40分鐘，繳出11投8中，罰球2投1中，拿下17分15籃板4助攻的成績，在第3節遭遇傷勢後，AD表示當下自己脖子到手臂是失去知覺，雖後續會回到球場上繼續拼戰，但肩膀還是不太舒服，導致影響到自己的表現。
而賽後接受訪問時，AD也表示其實對上金塊的系列賽，他們每一場比賽都有機會贏下來，「我認為這輪系列賽的每場比賽我們都有機會贏球，但我們都沒把握住，今晚也是一樣，我因為肩膀傷病不得不下場了一段時間，之後進攻端也沒找到節奏。」
談到大家最矚目的LeBron James時，AD表示自己由於入選美國奧運男籃代表隊，因此整個夏天都將和Lebron James一起相處，他說不管Lebron James做出什麼樣的決定，他都會支持他，並且他肯定LeBron James會找他一起商量，最後也稱讚和LeBron James「一起打球的5個賽季是很棒的回億」。
而當賽後被問及此事時，James拒絕回答下個賽季是否會穿湖人球衣的問題，他在今年夏天有5140萬美元的球員選擇權，是否投入自由市場受關注。
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