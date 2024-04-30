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IKEA開賣香腸米漢堡！焦糖蛋塔霜淇淋20元開吃　全家2新口味應戰

▲IKEA五月美食新品登場，銅板價開賣香腸米漢堡，焦糖蛋塔霜淇淋20元就能吃得到。（圖／記者徐銘穗攝）
▲IKEA五月美食新品登場，銅板價開賣香腸米漢堡，焦糖蛋塔霜淇淋20元就能吃得到。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

IKEA五月美食新品登場，69元銅板價開賣香腸米漢堡，瑞典餐廳還有推出燒烤羊排佐法式芥末籽醬、咖哩烤半雞等4款美食新品，其中有1款為蔬食料理，而最受歡迎的霜淇淋5月新口味是「焦糖蛋塔」風味，只要20元就能開吃。而被視為霜淇淋霸主的全家超商5月5日和New Balance跨界合作，推「灰潮香草」、「炭焙烏龍」兩種新口味應戰，單支49元，5/6~5/9限時4天用全盈+PAY支付，想買2送1優惠。

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IKEA美食小站5月新品：香腸米堡、焦糖蛋塔霜淇淋

大腸包小腸是許多人熱愛的夜市美食，現在到IKEA也能吃到相似款！IKEA首次將香腸與米漢堡完美結合推出「香腸米堡」，軟Q的米飯混入紅蔥酥、金勾蝦米、香菇素蠔油、料理米酒、紅蔥油等配料拌炒，口味鹹香開胃，製作成兩片熱騰騰的米堡，夾入肉香四溢的香腸，讓人忍不住一口接著一口，銅板價只要$69。

▲香腸米堡$69，期間限定：2024/05/01-2024/07/24。（圖／IKEA提供）
▲香腸米堡$69，期間限定：2024/05/01-2024/07/24。（圖／IKEA提供）
不只夜市美食變形，熱門點心蛋塔也可以變霜淇淋！IKEA全新「焦糖蛋塔風味霜淇淋」融合雞蛋及濃郁的牛奶焦糖醬，打造出蛋塔的香醇風味， 綿密細緻的口感讓你入口即化，絕對是夏日甜點中的一大亮點，來上一支瞬間讓幸福感飆升。

▲焦糖蛋塔風味霜淇淋$20，期間限定：2024/05/01-2024/07/24。（圖／IKEA提供）
▲焦糖蛋塔風味霜淇淋$20，期間限定：2024/05/01-2024/07/24。（圖／IKEA提供）
IKEA瑞典餐廳5月新品：燒烤羊排佐法式芥末籽醬、咖哩烤半雞、白蝦沙拉佐千島醬、達拉馬植物排青醬筆管麵

IKEA特別推出了兩款香烤新品，首推「燒烤羊排佐法式芥末籽醬」，羊排經過高溫燒烤，保留了肉質的厚實軟嫩和多汁口感，搭配上洋蔥、紅甜椒、芋頭、南瓜、雪白菇、秀珍菇等多種蔬菜組合，以溫烤烹調的方式保留蔬菜的甜味及菇類和特殊香氣，醬汁搭配法式芥末籽醬，融合檸檬與義大利香料，賦予更加豐富的口感和層次，讓你在品嘗的過程中驚喜連連。

▲燒烤羊排佐法式芥末籽醬$429。（圖／IKEA提供）
▲燒烤羊排佐法式芥末籽醬$429。（圖／IKEA提供）
另一款「咖哩烤半雞」嚴選優質的國產半雞，以黃金比例的咖哩辛香料進行醃漬，高溫烘烤將肉汁緊緊鎖住，每一口都充滿濃郁的風味和肉質鮮嫩的口感，搭配上以Q彈白飯及胡蘿蔔、洋蔥、毛豆仁、昆布、老抽等炒製而成的和風炒飯，香氣四溢，絕對能滿足你挑剔的味蕾！即日起至5/31還享卡友優惠，只要$250（原價$280）。

▲咖哩烤半雞原價$280，5/1~5/31卡友價$250。（圖／IKEA提供）
▲咖哩烤半雞原價$280，5/1~5/31卡友價$250。（圖／IKEA提供）
主餐之外來點清爽的生菜沙拉更開胃！「白蝦沙拉佐千島醬」以ASC水產養殖認證的新鮮白蝦為主，加上脆口的綜合生菜及甜脆的紅蘿蔔條，清脆口感搭配上濃郁的千島沙拉醬，口感層次更加多元，享受酸甜交織的美味。

▲白蝦沙拉佐千島醬$149。（圖／IKEA提供）
▲白蝦沙拉佐千島醬$149。（圖／IKEA提供）
瑞典超可愛的經典達拉馬這次也入菜！瑞典餐廳推出無肉料理「達拉馬植物排青醬筆管麵」，達拉馬造型的植物排擺上桌瞬間吸引所有人的目光，以大豆蛋白組成，外皮金黃酥脆，每一口都是香氣四溢的享受。搭配上Q彈的筆管麵以及選用新鮮九層塔為青醬基底，再加上波菜經細火烹煮，最後加入杏仁碎片，讓青醬的香氣層次更加豐富，口感更濃郁順口。

▲達拉馬植物排青醬筆管麵$198。（圖／IKEA提供）
▲達拉馬植物排青醬筆管麵$198。（圖／IKEA提供）
全家Fami!ce霜淇淋跨界聯名New Balance　灰潮香草+炭焙烏龍兩種新口味

全家宣布，5月5日起將與New Balance展開跨界合作，以其品牌活動「灰潮型動」為主題，雙方「潮潮聯手」推出「灰潮香草」代表口味，雙口味店舖更推出消費者最喜愛的茶風味「炭焙烏龍」霜淇淋，以潮酷灰色搭上質感茶褐色，打造今夏最潮霜淇淋。

新品上市期間，凡於5/5至5/31到「全家」購買Fami!ce霜淇淋，即可免費獲得限量的品牌合作周邊小物「吊飾造型芳香片」，活動期間再加贈New Balance百元購物金兌換券乙張。此外，「全家」APP隨買跨店取則於5月6日至5月9日，限時4天推出限定優惠組合，凡使用全盈+PAY支付，即可享Fami!ce買2送1，每會員限購1組，售完為止；兌換期限至今年7月10日。

▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味，5_5正式開賣。（圖／全家提供）
▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味，5_5正式開賣。（圖／全家提供）

 

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