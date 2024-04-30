IKEA開賣香腸米漢堡！焦糖蛋塔霜淇淋20元開吃　全家2新口味應戰

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大腸包小腸是許多人熱愛的夜市美食，現在到IKEA也能吃到相似款！IKEA首次將香腸與米漢堡完美結合推出「香腸米堡」，軟Q的米飯混入紅蔥酥、金勾蝦米、香菇素蠔油、料理米酒、紅蔥油等配料拌炒，口味鹹香開胃，製作成兩片熱騰騰的米堡，夾入肉香四溢的香腸，讓人忍不住一口接著一口，銅板價只要$69。
不只夜市美食變形，熱門點心蛋塔也可以變霜淇淋！IKEA全新「焦糖蛋塔風味霜淇淋」融合雞蛋及濃郁的牛奶焦糖醬，打造出蛋塔的香醇風味， 綿密細緻的口感讓你入口即化，絕對是夏日甜點中的一大亮點，來上一支瞬間讓幸福感飆升。
IKEA瑞典餐廳5月新品：燒烤羊排佐法式芥末籽醬、咖哩烤半雞、白蝦沙拉佐千島醬、達拉馬植物排青醬筆管麵
IKEA特別推出了兩款香烤新品，首推「燒烤羊排佐法式芥末籽醬」，羊排經過高溫燒烤，保留了肉質的厚實軟嫩和多汁口感，搭配上洋蔥、紅甜椒、芋頭、南瓜、雪白菇、秀珍菇等多種蔬菜組合，以溫烤烹調的方式保留蔬菜的甜味及菇類和特殊香氣，醬汁搭配法式芥末籽醬，融合檸檬與義大利香料，賦予更加豐富的口感和層次，讓你在品嘗的過程中驚喜連連。
另一款「咖哩烤半雞」嚴選優質的國產半雞，以黃金比例的咖哩辛香料進行醃漬，高溫烘烤將肉汁緊緊鎖住，每一口都充滿濃郁的風味和肉質鮮嫩的口感，搭配上以Q彈白飯及胡蘿蔔、洋蔥、毛豆仁、昆布、老抽等炒製而成的和風炒飯，香氣四溢，絕對能滿足你挑剔的味蕾！即日起至5/31還享卡友優惠，只要$250（原價$280）。
主餐之外來點清爽的生菜沙拉更開胃！「白蝦沙拉佐千島醬」以ASC水產養殖認證的新鮮白蝦為主，加上脆口的綜合生菜及甜脆的紅蘿蔔條，清脆口感搭配上濃郁的千島沙拉醬，口感層次更加多元，享受酸甜交織的美味。
瑞典超可愛的經典達拉馬這次也入菜！瑞典餐廳推出無肉料理「達拉馬植物排青醬筆管麵」，達拉馬造型的植物排擺上桌瞬間吸引所有人的目光，以大豆蛋白組成，外皮金黃酥脆，每一口都是香氣四溢的享受。搭配上Q彈的筆管麵以及選用新鮮九層塔為青醬基底，再加上波菜經細火烹煮，最後加入杏仁碎片，讓青醬的香氣層次更加豐富，口感更濃郁順口。
全家Fami!ce霜淇淋跨界聯名New Balance 灰潮香草+炭焙烏龍兩種新口味
全家宣布，5月5日起將與New Balance展開跨界合作，以其品牌活動「灰潮型動」為主題，雙方「潮潮聯手」推出「灰潮香草」代表口味，雙口味店舖更推出消費者最喜愛的茶風味「炭焙烏龍」霜淇淋，以潮酷灰色搭上質感茶褐色，打造今夏最潮霜淇淋。
新品上市期間，凡於5/5至5/31到「全家」購買Fami!ce霜淇淋，即可免費獲得限量的品牌合作周邊小物「吊飾造型芳香片」，活動期間再加贈New Balance百元購物金兌換券乙張。此外，「全家」APP隨買跨店取則於5月6日至5月9日，限時4天推出限定優惠組合，凡使用全盈+PAY支付，即可享Fami!ce買2送1，每會員限購1組，售完為止；兌換期限至今年7月10日。