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沈建宏被女友痛批渣男！感嘆「沒伴想相親」　挨轟：怎麼有臉發文

▲沈建宏日前被女友爆料是劈腿慣犯，他恢單後感嘆「沒伴想相親」，遭到網友砲轟：「怎麼有臉發這個文？」（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏日前被女友爆料是劈腿慣犯，他恢單後感嘆「沒伴想相親」，遭到網友砲轟：「怎麼有臉發這個文？」（圖／沈建宏臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人沈建宏曾演過《原味夏天》，還與陳奕組成男團AK，日前兼職在市場賣雞腿，建立起上進的形象。上個月15日他的網紅女友Bella發長文踢爆他，在一起的期間不斷偷吃、劈腿、約砲，痛批沈建宏是「道德淪喪的渣男」，沈建宏回應：「本人也會深刻的反省。」近日他在Threads上發文，感嘆想買房卻沒有另一伴，還說自己是不是該去相親，遭到大批網友砲轟「這是帳號被盜嗎怎麼有臉po這個文？」

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▲Bella（左）爆料沈建宏是渣男，雙方價值觀不合。（圖／取自沈建宏臉書）
▲Bella（左）爆料沈建宏是渣男，雙方價值觀不合。（圖／取自沈建宏臉書）
昨（30）日沈建宏在Threads上發文，感嘆自己最近想要買房，但卻沒有一起成家的伴侶，還自嘲31歲的他是不是到了該相親的年紀。貼文一出後，遭到大批網友砲轟，「活該劈腿。自己住就可以了 找ㄧ個伴被你糟蹋？」、「這是帳號被盜嗎怎麼有臉po這個文？」、「傻眼，那你要醜話先說前頭自己做不到專一」。對於網友的批評，沈建宏也不甘示弱逐一回應，「也可能是我被糟蹋呀～ 您就沒有犯過錯？」、「沒有被盜唷～ 本人發的呢，我的臉一直都在」、「另一伴也做不到，何來的要求？ 以身作則，請問您專一了嗎？」

▲沈建宏對感情不忠，Bella一次全揭發出來。（圖／沈建宏臉書）
▲沈建宏對感情不忠，Bella一次全揭發出來。（圖／沈建宏臉書）
沈建宏上個月被Bella爆料，在一起的期間不斷偷吃、劈腿、約砲，種種的荒唐事跡讓Bella實在無法接受，終於狠下心切斷這段感情。沈建宏當時回應「在這段感情中，本人也做了錯誤的事情，傷害了女方的信任，我在此向Bella表達深深的歉意，對不起」，承認自己不是好的男朋友。沈建宏在貼文處表示，與Bella的感情已處理完畢，目前單身中。

▲沈建宏發文被網友砲轟，他不甘示弱逐一回應。（圖／沈建宏Threads）
▲沈建宏發文被網友砲轟，他不甘示弱逐一回應。（圖／沈建宏Threads）
沈建宏小檔案

英文名：Kris Shen
綽號：Kris.K
生日：1992年11月9日
年紀：31歲
身高：174公分
體重：約68公斤
學歷：景文科技大學資訊管理系
代表作：《原味的夏天》、《半成年》、《WOW》、《泡沫之夏》、《廉政英雄》等電視劇
男團組合：元氣G-Boys、AK

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