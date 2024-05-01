沈建宏被女友痛批渣男！感嘆「沒伴想相親」　挨轟：怎麼有臉發文

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沈建宏上個月被Bella爆料，在一起的期間不斷偷吃、劈腿、約砲，種種的荒唐事跡讓Bella實在無法接受，終於狠下心切斷這段感情。沈建宏當時回應「在這段感情中，本人也做了錯誤的事情，傷害了女方的信任，我在此向Bella表達深深的歉意，對不起」，承認自己不是好的男朋友。沈建宏在貼文處表示，與Bella的感情已處理完畢，目前單身中。
沈建宏小檔案
英文名：Kris Shen
綽號：Kris.K
生日：1992年11月9日
年紀：31歲
身高：174公分
體重：約68公斤
學歷：景文科技大學資訊管理系
代表作：《原味的夏天》、《半成年》、《WOW》、《泡沫之夏》、《廉政英雄》等電視劇
男團組合：元氣G-Boys、AK
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英文名：Kris Shen
綽號：Kris.K
生日：1992年11月9日
年紀：31歲
身高：174公分
體重：約68公斤
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代表作：《原味的夏天》、《半成年》、《WOW》、《泡沫之夏》、《廉政英雄》等電視劇
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