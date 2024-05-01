房價不到台北1/3！專家揭基隆人買房「7哀怨點」　在地含淚外逃中

我是廣告 請繼續往下閱讀
延伸閱讀：基隆房市要衝了！全台10大熱門社區 基隆就占3個：總價最低417萬
基隆房市有什麼問題？連在地人都想要逃？
何世昌表示，基隆房價相對合理，而且往返台北市與南向相比的話，反而比較不易塞車，但多數台北人卻仍寧願往新北市西南部行政區走、或是往桃園移動，而不願到基隆去買房。他總結過去市場調查的經驗，指出以下7大哀怨點。
1、街貌老舊50年不變：基隆的朋友說當地有一句自嘲的玩笑話：「離開基隆50年後再回來都不會迷路。」因為基隆街貌都沒改變過。也許這個說法有些浮誇，但連在地人都覺得在地沒什麼變化，有種死氣沉沉的感覺。
2、缺乏重大建設：與台北市、新北市與桃園市擁有龐大建設資源相比，基隆建設顯得相對冷清，沒建設資源挹注，房市缺乏助漲題材，民眾購屋信心難以提升。
3、沒有捷運：近十幾年來，雙北市民眾買房習慣沿著捷運走，而基隆只有嘴巴上吵個不停的基隆捷運，連當地人對基隆捷運都缺乏信心，更何況雙北人。
4、產業發展不佳：大量基隆人每日往返雙北工作，主因是基隆產業發展疲弱；自基隆港沒落後，基隆產業陷入發展瓶頸，工作機會與人口大量流失，是房市積弱的真正根源。當為數眾多的基隆人轉至雙北工作，若能力許可，當然會就近在雙北買房。
5、缺乏未來性：有建設資源、有產業投資，乃至於有新重劃區，會讓購屋族有「未來性」的期待。「未來性」的期許包含房價與地區發展，畢竟二者是掛勾的；發展前景愈強，房價增值的期望空間愈高，而不少購屋族滿吃這一點的。然而，因基隆房市較缺乏未來性，所以比較不受購屋族青睞。
6、自然環境：天氣不好這點已被說爛，而基隆除了備受詬病的多雨天候外，地勢多丘陵而平地少也是一大弱點，山坡地占基隆市約94％的面積，多數民宅沿山丘而建，自然環境成為購屋的抗性之一。
7、優質建商不多：除了基隆在地的品牌建商外，北台灣好口碑的一線品牌建商極少、甚至幾乎都未到基隆推案，部份較在意建築品質的基隆人，索性改到雙北買房。
何世昌說，基隆人的買房特色，有股淡淡的哀傷。從地理位置而言，它距離台北市如此之近，但房價卻天差地遠，從「房價同心圓」的角度來說，基隆房價便宜得不太科學。只是不科學的背後，肯定有它便宜的道理。發言釣出不少基隆在地人迴響，有人自嘲：「基隆蝙蝠會生蛋、騎樓可以停車，不是仙境嘛！」至於第3點「沒有捷運」，在地人苦笑說：「每4年就能有一次捷運夢，你不喜歡嗎！」