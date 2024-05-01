五一勞動節！藍委提修法廢「一例一休」 要落實周休二日
今天是五一勞動節，國民黨立委黃健豪、王育敏、林沛祥舉行記者會，提出《勞基法》修法，主張廢除一例一休，全面落實周休二日。黃健豪說，國際上許多國家已開始推動周休3日保障勞權、吸納國際人才，他提出將現行一例一休改成週休二日，希望勞工在一個星期工作五天後，有真正完整的兩天休息。
記者林怡昕／台北報導
黃健豪指出，該法案已經有18位立委連署，國際上許多國家已開始推動周休3日保障勞權、吸納國際人才，而我國仍處於一例一休階段，台灣最大勞動問題是低薪、過勞，提出周休二日修法，希望勞工在一個星期工作五天後，有真正完整的兩天休息，且皆為例假，以「全面推動周休二日」。
黃健豪續指，這次修法同時加入了加班工作後，勞工選擇補休方式時，補休時數應該以延長工資加給標準，同額換算後進行補休，如此可規避不肖企業，刻意以補休方式卻不給加班加乘工資的漏洞，更能保障勞工權益。
王育敏說，她作為立法院衛環委員會召委，她非常支持這樣的修法方向，台灣工時是排名世界第六，比日韓高，去年總工時升到2019.6小時，勞工加班工時為96小時，「台灣勞工過勞沒有改善，這是恥辱」，代表台灣千萬勞工朋友的工作環境、條件沒有改善。
林沛祥則指出，一例一休對我國有傷，所有先進國家都在搶人才，當新加坡提出周休三日時，我方還在用法律壓榨勞工，透過這次修法保障多數勞工，希望資方合理合法，給更好的薪資，如果要加班，請老闆多請人或加薪。