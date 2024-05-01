不滿NCC規避監督「破壞憲政體制」 藍白聯手將陳耀祥移送監察院
立法院司法及法制、交通委員會今（1）日召開聯席會議，針對「國家通訊傳播委員會組織法」進行審查，邀主委陳耀祥備詢，因藍白不滿NCC拒絕「立法院鏡電視調閱小組」調閱相關文件，藍白在會中提出臨時提案，認為NCC主委陳耀祥破壞憲政體制，應予最嚴厲譴責，並移送監察院，最終以人數優勢13票比12票通過該提案。
記者林怡昕／台北報導
日前「立法院交通委員會鏡電視調閱專案小組」要求NCC提供資料，不過NCC卻回函稱，依法調閱小組可要求機關提供特定議案資料，但本案屬於公司治理與機關監理事項，「鏡電視申設是否涉及特定議案尚有疑義，請交通委員會釐清並釋明」。
今天會中，國民黨立委傅崐萁、民眾黨立委林國成等人提出臨時提案，NCC回函是基於對憲法權力分立原則、司法院大法官解釋及法律的錯誤及恣意解釋，屬違法且規避立法院對行政機關的監督，屬毀憲亂政的行為，破壞憲政體制甚鉅，應予最嚴厲譴責，並移送監察院，最後在野黨以出席立委13比12的人數優勢，通過提案。
不過民進黨立委李昆澤則詢問，指依據「立法院職權行使法」第48條規定，「政府機關或公務人員違反本法規定，於立法院調閱文件時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，將其移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾。」質疑該臨時提案應經院會決議，才可將陳耀祥移送監院。
召委吳宗憲則說，自己沒有義務解釋提案，宣告繼續進行詢答程序。