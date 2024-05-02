奇美博物館梵谷特展4大展區攻略！地圖、營業時間、親子活動一覽

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◾️展出地點：奇美博物館 特展廳
◾️展覽時間：9:30-17:30
◾️展覽日期：2024年5月2日至9月1日
📌《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》4大展區地圖與攻略
◾️第一單元「人性的甦醒：歐洲文藝復興繪畫」
回到15世紀文藝復興時期的義大利和歐洲大陸，由拉斐爾（1483–1520）《聖母子與施洗者約翰 （阿爾瓦聖母）》領銜的為始，還可欣賞到波提切利（約1445–1510）《聖澤諾比烏斯的三個奇蹟》、楊．荷賽特（活躍於1508，卒於1532）《年輕公主（丹麥的多蘿西亞？）》等大師作品，展出相較以宗教為中心的中世紀，十四世紀「文藝復興」藝術審美觀從神所支配的世界，改為以人本為中心。
◾️第二單元「從王室到平民：巴洛克繪畫」
闡述宗教改革間接促成巴洛克藝術流行的16、17世紀，通過豐富多彩的筆觸和生動的場景，呈現出王室宮廷和平民生活的各種面貌；同時看出新教國家因為中產階級興起，使藝術創作題材變得十分多元，包含人物肖像、常民風俗、靜物與風景等。代表作品有卡拉瓦喬（1571–1610）《被蜥蜴咬傷的男孩》、林布蘭（1606–1669）《63歲自畫像》等。
◾️第三單元「探索與創造 壯遊風潮」
講述18世紀英國興起的壯遊風潮，帶給英國貴族子弟不只結交上流、增進藝術涵養，更透過委託當地畫家作畫等文化交流，促使藝術家探索新的繪畫技巧，將目光轉向大自然和遠方的未知領域。可見湯瑪斯・勞倫斯爵士（1769–1830）《查爾斯・威廉・蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》等作品。
◾️第四單元「光線與色彩：印象派繪畫」
最為國人熟知繽紛世界，興起於十九世紀巴黎的印象派，可感受光線和色彩的奇妙魔力。最早源自對一群藝術家不以為然的藝術評論，當時主要代表人物包括馬內、塞尚、雷諾瓦和愛德華・馬內，而文森．梵谷（1853–1890）《長草地與蝴蝶》、保羅・高更（1848–1903）《窗前的果盆和啤酒杯》都將來台展出。以全新視角描繪日常生活和自然景觀，捕捉光影變化和色彩交融的瞬間。
📌《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》親子活動
奇美博物館獨家開發親子導覽探索體驗活動，以奇美博物館文藝之神「小波」作為導引角色，將帶孩子一起化身為時空旅人，藉由探索作品中食、衣、住、行、娛樂各文化面向，穿越四百多年的時空，展開一段有趣的西洋繪畫之旅。
◾️第一階段「Look!線索在說話」
親子觀眾將使用學習探索包的線索與觀察教具，透過觀察遊戲、任務解鎖等五感體驗，找到展廳裡相對應的作品，看展不再只是聽導覽，可以在遊戲中親子共學，一起發掘16件大師的作品。
◾️第二階段「問題停看聽」
在看完展覽中的真跡原作之後，親子觀眾將回到小藝術空間，透過學習探索包的引導提問，深度鑑賞藝術作品。藉由生活化的引導提問，帶領孩子觀察作品細節，並學習分享自身的感受，從小培養美感素養。
📌參觀前先準備
◾️還可預約購票
◾️搶先預覽下載展品清冊、購買《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》特展首發「精裝圖錄」
📌導覽服務
◾️專人定時導覽
當日特展參觀者可現場報名「專人華語定時導覽」約60分鐘。入場後請洽特展廳內「導覽服務櫃檯」報名，並配合使用導覽設備；集合導覽，導覽開始前10分鐘，請至指定地點集合。活動若有任何更動，以現場公告為準
場次：上午場11:00，下午場14:00、15:00（週三封館不適用）
名額：15人/場
費用：優惠價100元/人（原價150元）
◾️語音導覽
時間充裕的當日特展參觀者，也可隨到隨租個人華語「語音導覽機」約50分鐘，入場後請洽特展廳內「導覽服務櫃檯」。選擇「線上語音導覽」需自備手機、耳機及個人網路，並確保手機網路暢通，本服務兌換碼使用後，聆聽有效期限至啟用當日23:59:59；或選擇「個人語音導覽機」150元/台。
📌入場須知
◾️依購票選擇的日期、時段，持電子票證（QR Code無需換票）或實體票券掃描入場參觀。
◾️購買優惠票／免費票者入場時，請備妥有效證件查驗，未攜帶者以全票計。
◾️持無時段票券者來訪時，請依工作人員指引排隊入場。
◾️如有攜帶大型物件（超過A3大小），奇美博物館備有寄物櫃，入場前請完成寄物。
📌觀展僅能「單次入場」！看展須知必懂
◾️無特別限制參觀時間，但入場票券僅能「單次入場」不提供重複入場服務。建議入場前完成寄物、飲水及洗手間等需求。
◾️展覽可拍照，但不開放錄影及視訊直播，拍照時請勿使用閃光燈、腳架、自拍器、360度全景相機或其他輔助設備。
📌觀展後還有展品週邊可逛
不急著離開博物館，可至禮品部尋找最觸動內心的展品周邊帶回家，讓這份悸動保存下來或是分享給朋友們哦 !