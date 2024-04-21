奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》首發商品！爸媽搶下單：孩子超喜歡
奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》特展悄悄曝光首發商品「精裝圖錄」，完整收錄此次來台展出的52件大師作品，除了有英文原文還有深入淺出的中文翻譯，只在官網展開預購，不少爸媽聽到好消息都搶著下單，直呼「孩子超喜歡」、「就在等這本」，小編更推薦「如果看展前收到，還可以先做功課」。
記者蕭涵云/台北報導
奇美博物館即將於5月2日展出的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，難得匯聚「文藝復興三傑」之一的拉斐爾、「荷蘭光影大師」林布蘭、「後印象派藝術巨擘」梵谷等50位大師、52件重磅之作來台，讓民眾近距離欣賞從15世紀文藝復興到印象派、橫跨400年的西洋繪畫史縮影，是台灣史上最高規格的西洋畫展。從消息一出，不少人便抱著必看不可的決心搶票，掀起全台爭睹重磅大作的熱潮，《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》早鳥票3分鐘就秒殺，奇美博物館更史上首度為特展加開每個五六日的「週末夜間場」。
搶到票的民眾也頻頻關心，有沒有《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》更多的消息？沒想到奇美博物館粉專日前便悄悄曝光特展首發商品「精裝圖錄」，從綜觀英國國家藝廊近200年收藏史的歷史脈絡，欣賞完整收錄此次來台展出的52件大師作品，而且除了有英文原文研究成果、還有深入淺出的中文翻譯，圖錄尺寸22 x 27.6 cm共240頁，目前只在奇美博物館官網展開預購。
引來粉絲吶喊「就是在等這本」，有爸媽透露還在想會不會有作品集，透露「已下單！孩子超喜歡的」；「先下單訂回家，入袋為安，也不用帶著一大本看展覽」，小編更推薦「如果看展前收到，還可以先做功課」提升看展力。而關於大家好奇，精裝圖錄與購買「週三藝享票」內附的導覽手冊有何不同？小編也給出完整解答，「除了裝訂方式不同，圖錄收錄全部52件作品與詳細的作品說明，導覽手冊僅精選23件作品，文字也較精簡」，也引來專業粉絲透露「有時候兩者的內容不太一樣，重點不同」分析圖錄適合在家看，輕薄好攜帶的導覽手冊則適合現場看，用途不太一樣。
目前《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》7～9月暑假一般票券也持續販售中，還沒買好票的民眾可於Klook、KKday、ibon、台南好玩卡、奇美博物館官網購買。而展開預購的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》精裝圖錄，則是從5月2日開展起陸續出貨。