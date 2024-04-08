奇美博物館今開搶特展所有票券！10:00 KKday、12:00官網爭看梵谷
今年必看的奇美博物館重磅大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，展期預定5月2日至9月1日，沒想到早鳥票開賣3分鐘即完售，緊急宣布史上首次為特展加開每個五六日的「週末夜間場」，而且原訂5月20日才要開賣的7～9月暑假一般票券，所有票券一起提早於今（8）日上午搶票，10:00於Klook、KKday、ibon、台南好玩卡啟售，12:00奇美博物館官網與現場售票櫃台開搶。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣即將迎接「史上最高規格展覽」！奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），橫跨400年的西洋繪畫史縮影，破天荒一次引進「文藝復興三傑」之一的拉斐爾、「荷蘭光影大師」林布蘭、「後印象派藝術巨擘」梵谷等50位大師、52幅真跡來台一起展出，震撼全台。
已開放的早鳥票、開幕限定票、或首波一般票通通掀起搶票熱潮而秒殺，門票難搶的程度堪比巨星演唱會，有過之而無不及。奇美博物館今4月8日上午起將陸續於合作平台及官網，開搶特展週末夜間場加場、暑假一般票券。
📌「週末夜間場」與「暑假一般票」開賣時間與售票通路
◾️ 4月8日上午10:00啟售：Klook、KKday、ibon、台南好玩卡
◾️ 4月8日中午12:00啟售：奇美博物館官網與現場售票櫃台
奇美博物館雖透露將保留部分票量，讓民眾有機會在開展後於現場購買當日票券，不過仍需必須依照每日人流情況、排隊進場，且數量有限、售完為止。還要提醒大家，今4月8日9:30-17:30奇美博物館官方網站將暫停服務；欲在官網買票，請點選「線上購票」頁面。
📌《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展覽時間、地點
◾️展出地點：奇美博物館 特展廳
◾️展覽時間：9:30-17:30；每週末五六日延長開放至晚間20:00
◾️展覽日期：2024年5月2日至9月1日