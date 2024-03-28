史上首次！奇美博物館特展加開「週末夜間場」 4/8暑假票急開搶
奇美博物館2024重磅大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，超人氣一票難求，奇美博物館今（28）日緊急宣布，史上首次為特展加開「週末夜間場」，5～9月的每週末五、六、日，將延長展覽期間開放至晚間8點；連同原訂5月20日才要開賣的7～9月暑假一般票券，全部一起提早於4月8日開賣搶票，買票須知一次整理給大家。
記者蕭涵云/綜合報導
奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），超狂引進「後印象派藝術巨擘」梵谷、「文藝復興三傑」之一的拉斐爾、「荷蘭光影大師」林布蘭等50位大師、52幅真跡一起來台展出，轟動各界，引爆全台搶票熱潮，無論早鳥票、開幕限定票、或首波一般票通通秒殺，讓不少民眾哀嚎，比演唱會還難搶！
奇美博物館聽見大家敲碗的期待，今緊急宣布，將史上首次為特展加開「週末夜間場」，鎖定5月2日至9月1日全展覽期間的每週末五、六、日，將延長開放展出時間至晚間8點；並連同原訂5月20日才要開賣的7～9月暑假一般票券，全部一起提早於4月8日開賣搶票，4月8日起所有票都買得到，之前錯失先機的民眾，可要好好把握。
📌「週末夜間場」與「暑假一般票」開賣時間與售票通路
◾️ 4月8日上午10:00啟售：Klook、KKday、ibon、台南好玩卡
◾️ 4月8日中午12:00啟售：奇美博物館官網與現場售票櫃台
奇美博物館也透露，將保留部分票量，讓網路買不到的民眾，仍有機會在開展後至現場購買當日票券，當然必須依照人流情況、排隊進場，且數量有限、售完為止。