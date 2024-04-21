奇美博物館《從拉斐爾到梵谷》52件展品清冊下載！形象片正式曝光

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不少人都在問，何時公布這次抵台的52件重磅作品清單？事實上，奇美博物館官網上已有「展品清冊」可自由下載，先進入奇美博物館「首頁」、再點選《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展覽資訊，瀏覽至頁面最底部左側，按下「展覽清冊」按鈕，即可可直接另開網頁於線上觀看奇美博物館《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》 展品清冊，也可按右鍵另存完整檔案。
《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展品清冊依照展出時的四大單元依序排列作品，由拉斐爾（1483–1520）《聖母子與施洗者約翰 （阿爾瓦聖母）》領銜的「人性的甦醒：歐洲文藝復興繪畫」為始，第一單元展出相較以宗教為中心的中世紀，十四世紀「文藝復興」藝術審美觀從神所支配的世界，改為以人本為中心。可欣賞波提切利（約1445–1510）《聖澤諾比烏斯的三個奇蹟》、楊．荷賽特（活躍於1508，卒於1532）《年輕公主（丹麥的多蘿西亞？）》等作品。
第二單元「從王室到平民：巴洛克繪畫」則闡述宗教改革間接促成巴洛克藝術的流行，可見卡拉瓦喬（1571–1610）《被蜥蜴咬傷的男孩》、林布蘭（1606–1669）《63歲自畫像》等作品，畫家為天主教的宮廷增添華麗的氛圍；看出新教國家因為中產階級興起，使藝術創作題材變得十分多元。而第三單元「探索與創造 壯遊風潮」，藉湯瑪斯・勞倫斯爵士（1769–1830）《查爾斯・威廉・蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》之作，講述壯遊風潮帶給英國貴族子弟不只結交上流、增進藝術涵養，更透過委託當地畫家作畫等文化交流，促使藝術家探索新的繪畫技巧。
最後的第四單元「光線與色彩：印象派繪畫」則最為國人熟知，興起於十九世紀巴黎的印象派，最早源自對一群藝術家不以為然的藝術評論，當時主要代表人物包括馬內、塞尚、雷諾瓦和愛德華・馬內，而文森．梵谷（1853–1890）《長草地與蝴蝶》、保羅・高更（1848–1903）《窗前的果盆和啤酒杯》都將來台展出，讓人光看清冊都興奮不已。
奇美博物館還正式公布了《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展覽形象片，提醒民眾距離展出僅剩半個月，這次看展人潮一定相當踴躍，建議大家可以一起先做功課，提升看展力並把握入場時間好好享受。