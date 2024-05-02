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5/2NBA季後賽搶先報／塞爾提克尬熱火搶晉級　獨行俠與快艇拚聽牌

▲哈登是快艇隊關鍵人物，西區系列賽跟獨行俠戰成2:2平手，G5誰贏誰就聽牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲哈登是快艇隊關鍵人物，西區系列賽跟獨行俠戰成2:2平手，G5誰贏誰就聽牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024年NBA季後賽持續開打，5/2日上演「世仇對決」，綠衫軍塞爾提克出戰邁阿密熱火，系列賽綠衫軍已經以3:1聽牌，贏球就晉級第二輪，比賽將於上午7:30開打，第二場賽事洛杉磯快艇將出戰達拉斯獨行俠，要看「大鬍子」哈登（James Harden）如何率領快艇拿到G5關鍵勝利。《NOWnews今日新聞》也彙整賽事資訊與轉播時刻給讀者。

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NBA季後賽分為東區、西區，今年系列賽已經確定晉級的是明尼蘇達灰狼、丹佛金塊，奧克拉荷馬市雷霆，目前3勝聽牌的有塞爾提克、紐約尼克、克里夫蘭騎士、印第安納溜馬。

▲NBA季後賽5/2賽程與戰績狀況。（圖／NOWnews社群中心製）
▲NBA季後賽賽程與戰績狀況。（圖／NOWnews社群中心製）
賽事直播時間：

7:30 塞爾提克出戰邁阿密熱火、塞爾提克3:1領先

10:00 洛杉磯快艇出戰達拉斯獨行俠、雙方2:2平手



NBA轉播資訊整理：

電視直播：

愛爾達體育1台：MOD 200頻道（節目表

緯來體育台：有線電視72頻道（節目表

網路直播：

ELTA愛爾達電視（付費會員）：網站

LINE TODAY 運動：網站

中華電信HamiVideo（付費會員）：網站

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