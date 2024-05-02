5/2NBA季後賽搶先報／塞爾提克尬熱火搶晉級 獨行俠與快艇拚聽牌
2024年NBA季後賽持續開打，5/2日上演「世仇對決」，綠衫軍塞爾提克出戰邁阿密熱火，系列賽綠衫軍已經以3:1聽牌，贏球就晉級第二輪，比賽將於上午7:30開打，第二場賽事洛杉磯快艇將出戰達拉斯獨行俠，要看「大鬍子」哈登（James Harden）如何率領快艇拿到G5關鍵勝利。《NOWnews今日新聞》也彙整賽事資訊與轉播時刻給讀者。
記者吳政紘/綜合報導
NBA季後賽分為東區、西區，今年系列賽已經確定晉級的是明尼蘇達灰狼、丹佛金塊，奧克拉荷馬市雷霆，目前3勝聽牌的有塞爾提克、紐約尼克、克里夫蘭騎士、印第安納溜馬。
賽事直播時間：
7:30 塞爾提克出戰邁阿密熱火、塞爾提克3:1領先
10:00 洛杉磯快艇出戰達拉斯獨行俠、雙方2:2平手
NBA轉播資訊整理：
電視直播：
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網路直播：
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