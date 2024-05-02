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NBA季後賽／沒有老八傳奇！塞爾提克118：84澆熄熱火 4:1挺進次輪

▲塞爾提克射手「小白」Derrick White，延續個人在上一場比賽的好手感，本場比賽攻下平全場最高的25分，率領綠衫軍挺進季後賽第2輪。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克射手「小白」Derrick White，延續個人在上一場比賽的好手感，本場比賽攻下平全場最高的25分，率領綠衫軍挺進季後賽第2輪。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽G5，由波士頓塞爾提克在主場迎戰邁阿密熱火，系列賽賽前塞爾提克以3:1取得聽牌優勢，本場比賽要力拼在主場收下系列賽，而熱火則是有輸不得的壓力。此戰綠衫軍在Jaylen Brown、Derrick White合攻50分帶領之下，終場率領塞爾提克以118：84擊敗熱火，首輪系列賽最終以4:1順利挺進次輪，第二輪將會面對到騎士／魔術系列賽的勝隊。

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本場比賽首節塞爾提克射手「小白」Derrick White，延續上一戰個人拿下38分的好手感，單節飆進3記三分球、砍下15分，幫助塞爾提克首節打完，就以41:23取得雙位數領先。第二節綠衫軍仍舊居上風，打出一波27:23的攻勢，半場打完團隊三分球命中率高達47.6%，反觀熱火三分則是慘澹的18.8%，半場塞爾提克以68:46取得領先。

雙方易籃再戰後，第三節塞爾提克開局又率先打出一波8:0攻勢，將分差拉開至30分差距，Jaylen Brown與Derrick White在本節持續有出色表現，三節打完塞爾提克取得高達32分領先。末節比賽熱火仍舊無法挽回頹勢，終場就以34分之差敗下陣來，塞爾提克在系列賽上，也順利以4:1成功擊退熱火，晉級後續第二輪系列賽。

此役塞爾提克球星Jaylen Brown全場19投11中，砍下平全場最高25分，附帶6籃板2助攻，幫助球隊順利晉級次輪系列賽。Derrick White也貢獻25分5籃板，Jayson Tatum則是攻下16分12籃板，Jrue Holiday得到10分6籃板5助攻，替補上陣的Sam Hauser全場飆進5記三分外線，也得到17分。

熱火方面以中鋒Bam Adebayo表現最佳，全場攻下23分，另抓下5籃板6助攻，射手Tyler Herro得到15分，Caleb Martin得到10分4籃板，Delon Wright挹注8分。本賽季熱火並未能夠再度上演「老八傳奇」，而是止步季後賽首輪，很大原因與「士官長」Jimmy Butler缺席系列賽有關，熱火在休賽季會進行怎麼樣的補強，也備受關注。

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