影／「我家蟑螂會後空翻」嚇爆想搬家　專家教0成本殺蟑！免買藥

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影片引發討論，網友虧說蟑螂練習很久只為表演給原PO看，但原PO竟要搬家，讓蟑螂努力練習的成果付之東流。更多人認為，現在家裡有貓已經不流行了，這隻後空翻蟑螂是不忍原PO單身太久，準備為他帶來愛情的紅娘蟑，建議原PO可以跟曖昧對象說「我家蟑螂會後空翻，你要不要來我家看？」
為什麼蟑螂會後空翻？專家解答了
身為地表最強生物的蟑螂，除了被拖鞋打爆、拍扁之外，牠們的死狀幾乎都是翻肚、六腳朝天。曾有殺蟑滅鼠管理專家在臉書粉專分析，指出蟑螂死前運動神經會失調，出現抖動、傾斜掙扎，再加上背重腹輕很容易失去重心，最後呈現六腳朝天死狀。
專家也說，另個關鍵是蟑螂氣孔在腹部，平時靠著「腹部氣孔呼吸」，牠們臨死前就好像人溺水時會掙扎，只為能呼吸到更多空氣。而影片中一直後空翻的蟑螂，可能就是基於上述兩因素，在其短暫「蟑生」中，留下最後最獨特的姿態。
不用買藥、也不是用拖鞋打爆！達人教「0成本」殺蟑妙招
根據日本從事害蟲研究的專家曾說「當你看到一隻蟑螂，就表示同一空間內至少潛伏數十到數百隻蟑螂」，不少人買藥、殺蟲劑想消滅蟑螂，但蟑螂可能會因抗藥性而愈變愈頑強。
別緊張！家事達人陳映如曾分享「0成本」殺蟑妙招，只要把沒喝完、剩一點點的啤酒倒進玻璃瓶中，靠牆斜放在家中曾目擊蟑螂出沒的角落，一個晚上後就會有驚人成果。也有網友分享「餿水版」抓蟑螂絕招，一晚抓十幾隻蟑螂。
至於用來抓蟑螂的陷阱瓶，達人建議可以用稍微高一點，或是有曲線的瓶子，也可把寶特瓶切開上端1/3後，拿來裝啤酒、餿水等富含「香氣」的液體來誘捕蟑螂。
蟑螂怕哪些氣味？專家：薄荷、茶樹等
過去也曾有日本專家指出，蟑螂最怕的味道有「丁香、薄荷、檸檬草、迷迭香」等，另外蟑螂也不喜歡薰衣草、印度苦楝樹、尤加利、肉桂及澳洲茶樹等味道，可將上述精油擇一加水稀釋，噴灑在蟑螂常出現的地方，也能有效防止蟑螂入侵。