房貸利息可以抵綜合所得稅嗎？上限、條件、怎麼報　7大報稅重點

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📍年薪42.3萬元以下的單身族（月薪3萬5250元）
📍年薪84.6萬元以下的雙薪家庭（夫妻每人月薪3萬5250元）
📍年薪105.8萬元以下育有1名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪127萬元以下育有2名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪173.5萬元以下育有2名5歲以下幼兒及1名70歲以上，適用身障及長照扣除的雙薪家庭
所得稅計算公式為何？
📍步驟1：先算所得淨額
所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準或列舉2擇1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額
📍步驟2：再算應納稅額
應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額
📍步驟3：最後算要繳多少
應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額
房貸利息支出可以抵稅嗎？最高可以報多少？
可以的！房貸利息支出抵稅計算，是在上述步驟1「扣除額」中的「列舉扣除額」，每戶可抵稅的上限是30萬元，不過必須要扣掉申報人及被扶養者的銀行存款利息支出。例如王大明房貸利息支出20萬元，但他個人及扶養的媽媽銀行存款利息所得加起來有15萬元，那麼大明房貸利息只能列舉15萬元抵稅。
所有房貸都適用嗎？符合房貸利息抵稅的房子有哪些條件？
所得稅中可以抵稅的房貸利息支出，只有當初買房時跟銀行辦的那筆貸款，也就是「購置貸款」，若後續貸二胎讓資金運用更靈活，但抵稅部分只有一開始的那筆房貸。而且抵稅的房子必須滿足以下3條件，而且每一申報戶只能列舉1間房屋。
📍房子須為本人所有：申報抵稅的房子必須登記在報稅本人名下，或是配偶與受扶養親屬所有。
📍房子須為自住使用：房子不能有出租、辦公司登記或執行業務使用的情形。
📍房子須設戶籍登記：報稅人或配偶、受扶養親屬，在課稅年度內必須完成戶籍登記，才可申報房貸抵稅。
房貸抵稅要準備什麼證明文件嗎？
📍當純房屋貸款
只要向銀行索取當年度的「購屋貸款利息單據正本」作為證明，不過要注意，如果繳息清單上沒有載明房屋座落地址、所有權人、房屋所有權取得日、借款人姓名或借款用途等資訊，記得自己填上並簽章，而且還要另附建物權狀及戶籍資料影本。
📍消費貸款為名的實質購屋貸款
高房價時代，不少人房貸金額不夠，或是想多貸一些拿來裝璜，甚至是房屋修繕貸款等，若要運用這些購屋相關貸款抵稅，除貸款利息單據正本、建物權狀及戶籍資料影本外，還須要附上所有權狀影本、借款契約影本，證明貸款利息支出與購屋的關聯性。
除了房貸利息支出 租金也可列舉扣除額
財政部條列的「列舉扣除」項目種類繁多，一般民眾最容易用上的，除了房貸利息支出外，還有租金支出、醫療費用支出等。當中租金支出最高12萬元，若1~5月租屋、6月買房，租金與房貸支出都可視實際支出來列舉。人身保險費每人2萬4000元，但健保支出不受限，而醫藥及生育費、對政府機關捐贈、災害損失等都是沒有限制。
手機報稅怎麼操作？
使用手機報稅相當簡單，在任一瀏覽器搜尋「報稅」，進入財政部電子繳稅服務網，接著點選「手機版」，接著點選「我要報稅」，緊接著依序按照「驗證身分」>「填寫、確認稅務資料」>「確認稅額」>「繳退税」>「完成申報確認」就可以成功報稅囉！
至於驗證身分的方式一共有三種，包括行動電話認證、戶號加查詢碼以及行動自然人憑證，如果使用行動電話認證，必須先關閉WiFi，並使用行動網路，且手機申請人和納稅義務人必須為同一人。以前報稅總是要臨櫃辦理，現在E世代有了手機報稅，人人在家都可以輕鬆搞定啦。