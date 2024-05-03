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不只IU愛吃！BLACKPINK Jennie拒收禮物　卻破例拿走義美小泡芙

▲BLACKPINK成員Jennie跟IU（李知恩）一樣，都愛吃「義美小泡芙」。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲BLACKPINK成員Jennie跟IU（李知恩）一樣，都愛吃「義美小泡芙」。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

台灣國民零食「義美小泡芙」深受韓星喜愛，繼IU（李知恩）愛不釋手後，女天團BLACKPINK成員Jennie也開心收下，「Jennie拿義美小泡芙」也成為台灣KPOP粉絲津津樂道的話題。

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▲IU（李知恩）2024台北小巨蛋演唱會。（圖／讀者提供）
▲IU在台北小巨蛋演唱會上，開心收下義美小泡芙。（圖／讀者提供）
Jennie日前赴海外工作，結束返韓入境仁川機場時，見到大批粉絲與媒體接機，露出驚恐不安的神情，疑似害怕人潮推擠造成意外。一路上，粉絲不斷伸出手送禮物，卻一一被Jennie婉拒，直到後來她只收下一個鑰匙圈跟一包零食，其中一樣就是白色包裝的義美小泡芙。

送出義美小泡芙給Jennie的，確實是台灣的歌迷，當事人也在Threads上透露跟朋友試著交棒送，最後終於成功被偶像接下，他也很感謝保鑣沒有阻擋，「我謝謝保鑣」。

事實上，「義美小泡芙」也是IU最愛的台灣零食，她不只在南韓開心品嚐來到台灣也是狂吃，在小巨蛋的演唱會上，更大方收下奶油口味的泡芙，「義美小泡芙」也因為明星的加持，賺到滿滿的免費曝光。

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