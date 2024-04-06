IU眼尖看到魚池有義美小泡芙！秒拿起來給後台：這我很愛幫我收好
韓星IU（李知恩）愛吃台灣義美小泡芙眾所周知，今（6）日在台北演唱會上，她發現觀眾席有亮點，指著歌迷說：「那是什麼！」結果是她最愛的義美小泡芙，IU開心表示：「這是我非常愛的餅乾，我昨天也吃了很多，今天也在房間裡吃了，真的很好吃，謝謝！」隨後轉頭遞給工作人員，叮嚀：「這個幫我收好喔！」
記者陳雅蘭／台北報導
IU場上秀出「銀音波戒指」，自豪表示是歌迷送到後台的禮物，她說：「我有聽到『知恩我一直是站在妳身邊』的聲音，我會把它戴到最後一刻的！」
除了粉絲的驚喜，IU也送上大禮，他表演告五人的名曲《唯一》，中文發音咬字十分標準，但IU唱完直言非常緊張：「我做得好嗎？因為很久沒見到大家，所以想為大家準備點禮物，我很謝謝大家專心的聽我唱歌，其實很多人推薦滿多歌曲給我，而這首歌名（唯一）就是我想跟大家說的話，所以我很認真練習了，看到大家非常開心，我也好開心。」
IU演唱會也帶來《BBIBBI》、《Celebrity》、《Blueming》、《eight》等知名作品，還有表演新歌《Love wins all》、《Holssi》等，令歌迷直呼滿意。
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