柯文哲涉圖利要辭黨主席？民眾黨內規看這裡 一觸法就可先懲處
北檢以他字案偵辦北士科、京華城案，將台北市前市長、民眾黨主席柯文哲列為被告，案由是《貪污治罪條例》。有黨員喊話，呼籲柯文哲以高道德標準要求自己，在無罪確定前，先停權或請辭黨主席，等。而根據民眾黨內規，只要有涉《貪汙治罪條例》，就可以予以除名或停權處分。
記者何哲欣／台北報導
根據《台灣民眾黨紀律評議裁決準則》的違反廉政透明公約，本黨從政公職人員，違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分。 一、涉犯刑法瀆職、偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、 詐欺背信及重利、恐嚇及擄人勒贖、贓物罪章之罪。 二、涉犯政治獻金法第二十五條、第二十六條、第二十 八條第二項及貪污治罪條例之罪。 三、涉法務部調查局重大經濟犯罪案件認定要點所列重大經濟犯罪。 四、違反公職人員利益衝突迴避法、政治獻金法、遊說法之規定。 五、違反本黨有關廉政或利益衝突迴避之決議、政策或 法規。 六、違反廉政及利益衝突迴避原則，或假借職權圖利、 假借黨或黨員名義圖利等其他行為而影響本黨聲譽且情節重大。
另外民眾黨內規也規定，「本黨黨員之違紀行為處罰程序，由中央委員會或中央評議委員會提案，送中央評議委員會裁決。」「黨員之處分，若其違紀之相關案件涉及司法程序，嗣後獲不起訴處分或經各級法院判決無罪者，經中央評議委 員會重新審議後得減輕原處分或回復原有權利。」
換句話說，雖然新竹市長高虹安是被起訴才遭停權，但民眾黨內規並非規定「起訴」才懲處，而是只要涉嫌違法，就可以懲處，等不起訴處分，或是獲法院宣判無罪，才可回復原有權利。
至於《台灣民眾黨章程》則規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。
柯文哲目前的任期是自2023年1月1日起計算，若柯文哲無法繼續擔任黨主席，會先由中央委員會互推一人代理，接著就要在六個月內完成補選。
目前民眾黨的中央委員，除柯文哲與被停權的高虹安外，還包括8名民眾黨立委：黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷，指定中央委員林富男，以及票選中央委員張凱鈞、江和樹、馮啟彥、許瑞宏、孫正華、端木正、李國璋。