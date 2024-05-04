壯壯甩潛水團長流言！外套一開「只穿蕾絲內衣」　破萬球迷暴動

aespa八月林口體育館開唱「票價出爐」！3800就能入場　5／11開賣

▲aespa成員Winter（左起）、Giselle 、Karina、Ningning將於8月10日來台開專場。（圖／aespa臉書）
▲aespa成員Winter（左起）、Giselle 、Karina、Ningning將於8月10日來台開專場。（圖／aespa臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓「SM娛樂」旗下王牌女團aespa由Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們今年1月才來台出席尾牙，相隔1個月宣布8月10日二度登台開專場，台灣主辦今（4）日公開詳細搶票資訊，票價最貴6888元、最低3800元，5月11日開賣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲aespa林口演唱會座位圖與票價公開。（圖／iMe TW）
▲aespa林口演唱會座位圖與票價公開。（圖／iMe TW）
aespa是由韓國、中國、日本3個國籍的成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，出道曲為《Black Mamba》，後續推出的歌曲《Next Level》、《Savage》、《Dreams Come True》、《Girls》 、《Spicy》等傳唱度極高，MV最低觀看次數都有1億，人氣不容小覷。

除了歌唱表現，aespa也是時尚品牌的寵兒，包含瑞士奢華珠寶Chopard、義大利Versace、美國Ralph Lauren等世界知名品牌，都選擇aespa團體或成員作為宣傳大使和代言人，魅力非凡。

aespa台北演唱會《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in TAIPEI -》將於8月10日晚上7點在林口體育館舉辦，票價分為6888元、6600元、5800元、5200元、4800元、3800元，5月11日下午1點在「拓元售票」啟售。

▲aespa於8月10晚間7點在林口體育館開唱。（圖／iMe TW臉書）
▲aespa於8月10日晚間7點在林口體育館開唱。（圖／iMe TW）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

aespa 8月10日在林口體育館開唱！詳細票價、搶票日「要看這裡」

NewJeans出道被打壓！排在LE SSERAFIM後　房時爀要求：踩爛aespa

aespa Karina認愛李宰旭「寫信道歉」！瘋狂對不起但未提分手2字

快訊／aespa Karina跟李宰旭分手！戀情公開1個月　分開原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生