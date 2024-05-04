aespa八月林口體育館開唱「票價出爐」！3800就能入場 5／11開賣
南韓「SM娛樂」旗下王牌女團aespa由Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們今年1月才來台出席尾牙，相隔1個月宣布8月10日二度登台開專場，台灣主辦今（4）日公開詳細搶票資訊，票價最貴6888元、最低3800元，5月11日開賣。
記者陳雅蘭／綜合報導
aespa是由韓國、中國、日本3個國籍的成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）組成，她們是「SM娛樂」繼2014年的Red Velvet後，相隔6年再度推出的女子團體，出道曲為《Black Mamba》，後續推出的歌曲《Next Level》、《Savage》、《Dreams Come True》、《Girls》 、《Spicy》等傳唱度極高，MV最低觀看次數都有1億，人氣不容小覷。
除了歌唱表現，aespa也是時尚品牌的寵兒，包含瑞士奢華珠寶Chopard、義大利Versace、美國Ralph Lauren等世界知名品牌，都選擇aespa團體或成員作為宣傳大使和代言人，魅力非凡。
aespa台北演唱會《2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in TAIPEI -》將於8月10日晚上7點在林口體育館舉辦，票價分為6888元、6600元、5800元、5200元、4800元、3800元，5月11日下午1點在「拓元售票」啟售。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道