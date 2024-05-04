房屋稅「最省繳法」不藏了！這2家行動支付　抽中頭獎繳稅單變0元

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悠遊付繳房屋稅滿額最高回饋900元，不過根據悠遊付公告，目前點數回饋都已額滿，只剩下指定銀行加碼回饋，以及最重要的「稅單幫你付」抽獎還有機會，即起日5月31日止，成功繳一筆房屋稅就有機會抽等值回饋金，共20名，相當悠遊付幫你付房屋稅。
📍滿額點數回饋：活動期間使用悠遊付繳納房屋稅累滿4000元，且使用悠遊付錢包或銀行帳戶任3筆消費扣款交易，贈總價值200元現金回饋券，限量3000名(已額滿)。繳納房屋稅累滿10000元，且使用悠遊付錢包或銀行帳戶任3筆消費扣款交易，贈總價值500元現金回饋券，限量3000名(已額滿)。(二門檻僅擇一回饋，不累贈，每戶限回饋一次)。
📍早鳥加碼(已額滿)：於4/30前任繳一筆房屋稅，且活動期間完成使用悠遊付錢包或銀行帳戶繳納生活繳費(不含繳稅)交易1筆，加贈100元現金回饋券，限量1000名。(每戶限贈一次)。
📍加碼抽-「稅單幫你付」：活動期間凡成功使用悠遊付繳納房屋稅一筆，即可參加抽獎，有機會抽中該筆繳稅金額等值之悠遊付回饋金，共20名，每筆繳稅交易可享一次抽獎機會，繳得越多，中獎機會越高！中獎名單於6/20公布於悠遊付APP。
📍指定銀行加碼回饋：與台北富邦、遠東銀行、新光銀行、元大銀行及樂天銀行合作。其中開立樂天銀行帳戶並輸入推薦序號，同時綁定以悠遊付繳稅，即贈800元回饋金。開立遠銀Bankee帳戶使用推薦碼，綁定悠遊付繳稅領300元悠遊付儲值金。首次綁定台北富邦銀行帳戶，每次扣款交易送10%儲值金，每人最高回饋50元。
🔴icash Pay
📍好康一：抽中頭獎icash幫你繳稅
活動時間內使用icash Pay繳納「112年度綜合所得稅」或「113年度房屋稅」，單筆金額達5000元以上，即可獲得抽獎資格，每icash Pay帳號只有1次抽獎與中獎資格。
頭獎1名，可獲所繳稅金同額OPENPOINT點數，相當icash Pay幫你繳稅，不過回饋點數上限是30萬點。另「200點OPENPOINT獎」則有2000名，6月28日下午6:00前，將在icash臉書粉專公布。
📍好康二：新用戶首筆交易享100%點數回點
活動期間內首次註冊icash Pay之新用戶，註冊當月使用icash Pay交易（含繳稅）的首筆交易，可享該筆金額100%OPENPOINT回饋，活動期間每戶回饋上限100點，每戶限回饋一次。
📍好康三：3銀行加碼回饋
第一銀行：活動期間以icash Pay連結第一銀行存款帳戶扣款線上全額繳納「112年度綜合所得稅」單筆滿3000元贈100點OPENPOINT，每戶回饋上限100點。活動期間總回饋上限10萬點。
元大銀行：活動期間以icash Pay連結元大銀行存款帳戶扣款線上全額繳納「112年度綜合所得稅」單筆滿3000元贈100點OPENPOINT，每戶回饋上限100點。活動期間總回饋上限10萬點。
新光銀行：活動期間新申辦新光OU數位存款帳戶，開戶時於活動代碼填入「i300」，並連結該帳戶線上全額繳納「112年度綜合所得稅」（不限金額）享300元現金回饋，每戶限回饋一次，回饋限量200名。活動詳情以新光銀行活動網頁公佈為準。
📍好康四：抽市價15.6萬元韓國旅遊券
活動期間使用「112年度綜合所得稅」、「113年度房屋稅」稅單上之QR Code並用icash Pay APP進行掃碼繳稅，即可參加「TWQR」抽獎活動，活動時間至6月2日止，成功繳納1張稅單即享有1次抽獎機會，頭獎為「韓國商務艙5星米其林雙人行旅遊券」，市價約15萬6000元；二獎為「詩歌達遊輪-莎倫娜號韓國釜山、日本熊本6日2人1室」，市價約3萬900元。活動辦法與詳情請參閱TWQR網站。
🔴iPASS MONEY
6月3日前使用 iPASS MONEY 帳戶成功繳納2024年房屋稅或綜所稅，就能享有以下2優惠：
📍優惠一： iPASS MONEY 優惠券 100 元
成功繳稅就可以獲得 iPASS MONEY 優惠券 100 元（每張面額 50 元共 2 張），每人限得一次。使用 iPASS MONEY 帳戶不限通路，只要單筆消費滿 250 元就可抵用1張，8萬張50兌換券兌完為止，將於6月30 前發送至用戶 iPASS MONEY APP 中，兌換券使用期限至8月31日止。
📍優惠二：繳納房屋稅／綜所稅登入抽家電
活動期間內使用 iPASS MONEY 帳戶成功繳納任一筆房屋稅、綜所稅，並登入 iPASS MONEY APP，即享抽獎機會。活動獎項為 Electrolux 極適家居 300 掃拖機器人（共抽出 3 名）、Dyson 三合一涼暖空氣清淨機（共抽出 3 名）。
將於 2024/7/15 前抽出中獎者並公佈於一卡通官方網站，並於 iPASS MONEY APP 推播訊息通知得獎者，敬請耐心等候並開啟 APP 推播通知。
📍使用 iPASS MONEY 帳戶繳納稅款操作方式
全台各縣市的牌照稅／房屋稅皆可使用的繳費方式，開啟 iPASS MONEY APP 或於 LINE 應用程式，依序點選「錢包」＞ 點選頁面上方的「繳費」＞「規費罰鍰稅捐」＞選擇縣市別＞「稅捐」，掃描使用牌照稅單上的 QR Code 或三段式條碼後，使用 iPASS MONEY 帳戶完成繳費。
繳納高雄市牌照稅／房屋稅除上述方式外，也可開啟 iPASS MONEY APP 或於 LINE 應用程式，依序點選「錢包」＞ 點選頁面上方的「繳費」＞「規費罰鍰稅捐」＞「高雄市」＞「稅捐」＞「綁定個人資料」內完成身分證字號綁定，即可於「待繳稅單」＞ 點選「使用牌照稅／房屋稅」查詢未繳費稅單，並使用 iPASS MONEY 帳戶完成繳費。
🔴永豐銀行
首次登入數位帳戶「大戶DAWHO App」，並以任一永豐信用卡成功繳納任一筆房屋稅、綜合所得稅，合計超過8000元台幣，可抽最高7萬88元日圓旅遊金；同時成為永豐DAWAY卡或DAWHO現金回饋卡新卡友，加碼抽機場接送券。
兼具各項繳費、稅及多樣化信用卡管理功能的「大咖DACARD App」，去年繳稅總筆數較前（2022）年同期成長逾2倍，今年搭配上述大戶新戶繳稅活動，再加抽旅遊金1200日圓。
🔴台新銀行
刷台新卡繳交綜所稅／房屋稅，單筆滿10萬元可享免手續費，單筆滿2萬元可分12期0利率、單筆滿1000元可分3、6期0利率，另外也提供12、18期付費分期，每期利率3.88%。
活動期間，刷台新信用卡繳「綜所稅/房屋稅」，信用卡新戶繳房屋稅或綜所稅且一次付清，並完成一般消費達1000元，則可享10%刷卡金。
登入Richart Life APP領取「繳稅刷台新信用卡，領券抽1萬點」優惠券，即享台新Point 10000點抽獎機會乙次（1點等於1元，可折抵帳單，抽出5名）。
🔴臺灣企銀
綁定臺灣企銀「Hokii數位存款帳戶」繳納房屋稅，即可回饋1,000點台灣Pay紅利點數；綁定「一般帳戶/金融卡」繳納房屋稅的客戶，則可回饋500點台灣Pay紅利點數。須注意，Hokii數位存款帳戶與一般帳戶/金融卡，總回饋筆數上限都是5000筆，每一戶以繳納3筆為限，前者採身分證ID歸戶，後者則以ID歸戶。