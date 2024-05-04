5/4NBA季後賽焦點球星／Irving率隊晉級　Banchero砍27分魔術續命

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奧蘭多魔術與克里夫蘭騎士首輪系列賽G6，賽前系列賽騎士以3:2取得領先，此役要力拼在客場收下勝利，晉級次輪賽事，而魔術則是要背水一戰，系列賽不能再輸。
而本場比賽儘管騎士一哥Donovan Mitchell狂砍全場最高50分，但魔術靠著狀元郎Poblo Banchero攻下27分串連全隊，終場率領魔術以103:96擊敗騎士，系列賽追成3:3平手，雙方將殺入搶七一決勝負。
魔術前鋒Poblo Banchero雖然數據上沒有Mitchell亮眼，但他攻守皆有重要貢獻，也是魔術在末節可以壓過騎士，守下主場將系列賽拖進搶七的關鍵人物。
📌達拉斯獨行俠114：101擊敗洛杉磯快艇，MVP：Kyrie Irving
達拉斯獨行俠在G6於主場迎戰洛杉磯快艇，賽前由獨行俠取得3:2的聽牌優勢，主場軍靠著Luka Doncic、Kyrie Irving合砍58分帶領之下，終場就以114：101擊敗快艇，系列賽正式以4:2挺進第二輪，次輪將要面對到西區頭號種子雷霆。
此役Irving的發揮相當神勇，靠著拿手運球創造出手機會的炫目技術，讓現場球迷驚呼連連，這一場比賽獨得30分。末節他還在一個回合中，面對快艇防守悍將PJ Tucker連續換手運球後，在抵腳橫移拔起跳投，在時間到點前擊敗進攻計時器，可說是當日最佳好球。
獨行俠這場比賽贏球後，確定打進到次輪，他們也將在下一個系列賽面對年輕的奧克拉荷馬雷霆。
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