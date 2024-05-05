5/5NBA季後賽搶先報／金塊次輪強碰灰狼　Jokic將對決「雙塔」

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去年金塊和灰狼在季後賽首輪就遭遇，當時第1種子的金塊以4：1擊敗第8種子的灰狼，最終更是一路高歌猛進，奪得隊史的首冠。不過實際上金塊對上灰狼打得並不輕鬆，去年擔任替補後衛的Bruce Brown就曾表示，他認為灰狼是他們季後賽之路上最難纏的對手。
今年例行賽2隊各拿下2勝2敗，灰狼擁有Karl-Anthony Towns和Rudy Gobert的雙塔配置，有足夠的體型來消耗Nikola Jokic；被認為是聯盟最佳外線防守球員之一的Jaden McDaniels，則可以對位Jamal Murray；再加上當家球星Anthony Edwards本季完全進化，如今的灰狼似乎已有和金塊一爭長短的本錢。
另外，金塊在首輪也遭遇到傷病麻煩，Murray和Kentavious Caldwell-Pope都傳出傷情，這兩名先發球員能否健康發揮，將左右著系列賽戰情。
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