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5/5NBA季後賽搶先報／金塊次輪強碰灰狼　Jokic將對決「雙塔」

▲5月5日NBA季後賽有一場賽事，由丹佛金塊在西區次輪對決明尼蘇達灰狼的G1，這場比賽將在早上7：00進行。Nikola Jokic和Rudy Gobert兩名頂尖長人將正面碰撞。（圖／美聯社／達志影像）
▲5月5日NBA季後賽有一場賽事，由丹佛金塊在西區次輪對決明尼蘇達灰狼的G1，這場比賽將在早上7：00進行。Nikola Jokic和Rudy Gobert兩名頂尖長人將正面碰撞。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

5月5日NBA季後賽有一場賽事，丹佛金塊在西區次輪G1於主場對決明尼蘇達灰狼，這場比賽將在早上7：00進行，兩隊分別為第2種子和第3種子，實力都非常出色，也被認為是今年西區決賽的提前上演，能在這一輪系列賽勝出的球隊，被看好很有機會能夠問鼎總冠軍。《NOWnews》也在此先做出戰情搶先報。

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去年金塊和灰狼在季後賽首輪就遭遇，當時第1種子的金塊以4：1擊敗第8種子的灰狼，最終更是一路高歌猛進，奪得隊史的首冠。不過實際上金塊對上灰狼打得並不輕鬆，去年擔任替補後衛的Bruce Brown就曾表示，他認為灰狼是他們季後賽之路上最難纏的對手。

今年例行賽2隊各拿下2勝2敗，灰狼擁有Karl-Anthony Towns和Rudy Gobert的雙塔配置，有足夠的體型來消耗Nikola Jokic；被認為是聯盟最佳外線防守球員之一的Jaden McDaniels，則可以對位Jamal Murray；再加上當家球星Anthony Edwards本季完全進化，如今的灰狼似乎已有和金塊一爭長短的本錢。

另外，金塊在首輪也遭遇到傷病麻煩，Murray和Kentavious Caldwell-Pope都傳出傷情，這兩名先發球員能否健康發揮，將左右著系列賽戰情。

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